Okullar ne zaman açılacak? Öğrencilere ulaşım sürprizi!

Okullar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yurt genelinde birçok kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan okullar ne zaman açılacak sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre cevaplandı. Peki, merakla araştırılan okullar ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilgili gelişmeler ve bazı detaylar

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili ile başlayacak. Uyum süreci kapsamında 11 Eylül tarihinde okullara başlayan öğrenciler için ise ikinci hafta başlamış olacak.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

OKULUN İLK GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ

İETT'den yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasıyla trafiğe yeni araçlar dahil olacak. Bu nedenle 18 Eylül'de trafiği rahatlatmak için bazı önlemler alındı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Okulların açılmasıyla birlikte trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz önüne alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar uyarınca okulların açılacağı ilk gün toplu taşıma araçları 06.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Alınan karar doğrultusunda İstanbul'da okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü, İETT, İstanbul Otobüs AŞ, özel halk otobüsleri, metrobüs, tünel, Şehir Hatları vapurları ile Metro İstanbul'a ait metro, hafif metro, tramvay ve füniküler araçları, 06.00-13.00 saatlerinde İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek."

AÇIK UÇLU SORULARLA TANIŞACAKLAR

MEB’in açıkladığı 2018 yılı sınav uygulama takvimine göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında düzenlenecek 1’inci dönem merkezi ortak sınavlar, 29-30 Kasım 2017'de gerçekleştirilecek.

MEB tarafından yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla bu yıl gerçekleştirilecek birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarda öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar oluşturma politikası hedefiyle ‘açık uçlu soru’ dönemi başlatılacak. Bu kapsamda önemli adımlardan biri görülen ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek.

TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla altı ila sekiz arasında açık uçlu soru cevaplayacak.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ TAVSİYESİ

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) İkinci Başkanı Orhan Taşdemir, okulların açılmasına yakın ailelerde okul alış verişi telaşının başladığını söyledi. Velilere tezgahlarda satılan kırtasiye ürünlerinden uzak durulması tavsiyesinde bulunan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Kırtasiyecilerdeki sağlıksız ürün sayısı 2017 yılında yüzde bire kadar düştü. Ürünlerin yüzde 99'u sağlıklı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve derneğimizin kırtasiyecilere verdiği eğitimler sonucunda ürünlerin tamamına yakını güvenli hale geldi. Ancak çarşıda, pazarda, tezgahlarda satılan ürünlerin sağlıklı olup olmadığı bilinmiyor. Neden bilinmiyor, çünkü denetim yok. Dolayısıyla bu tip yerlerde merdiven altı sahte ürünler satılıyor. Çocuklarımızı bu tip yerlerden korumamız gerekiyor. Kırtasiyeciler bu işi sürekli yapıyorlar, sattıkları ürünü yakından biliyorlar. Markaları, markalar arasındaki fiyat farklılıklarını, kalite değerlerini biliyorlar."

Velileri, TSE damgalı ürünleri almaları konusunda uyaran Taşdemir, okula yeni başlayan bir öğrencinin ailesine maliyetinin 250-300 TL arasında olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da 27 yıllık kırtasiyeci Ali İhsan Tufan da öğrenci velilerinin pazardan ucuza aldıklarını sandıkları ürünlerin aslında ileride sağlık açısından pahalıya mal olabileceğini dile getirdi.

Kırtasiyecilerin velileri de düşünerek ve maliyetleri hesaplayarak çok kâr marjı koymadan satış yapmaya çalıştıklarını anlatan Tufan, "Velilerin, çocuklarının sağlığı için, pazardan, bir milyoncu diye tabir edilen tezgahlardan ürünleri alamamaları gerekiyor. Biz kırtasiye olarak ucuz ürünleri satmamaya çalışıyoruz. Sattığımız fiyat aralığı ucuz da değil fazla da değil. Okulların açılmasına az bir süre kaldığı için yoğunluk yaşıyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.

Edirne ve Kırklareli'nde de kırtasiyelerde hareketlilikler arttı. Kırklareli'nde kırtasiyeci Çınar Tire, uyum haftası nedeniyle hareketliliğin geçen haftadan başladığını bu hafta sonuna doğru daha çok artmasını beklediklerini belirtti.