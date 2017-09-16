Okullar ne zaman açılacak? İşte İstanbul ve Ankara'da okulların açılacağı saatler

İstanbul'da okulların saat kaçta açılacağı belli oldu. Saat uygulamasının ortadan kaldırılmasıyla birlikte veliler çocuklarının okula gidiş saatinden rahatsız olmuş ve çözüm bulunmasını istemişti. İstanbul Valiliği ise resmi açıklamayı buldu.

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08:00'de başlayacak. Ankara'da ise ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler sabah en erken 07.50'de, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler de sabah 08.30'da açılacak.

Ders zilinin çalacağı 18 Eylül Pazartesi günü, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kent genelinde çeşitli önlemler alındı.

Eğitim-öğretim yılının başlayacağı 18 Eylül Pazartesi günü kentte toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Toplu ulaşımda ek 398 araç ile 4 bin 433 sefer artışı planlandı.

İSTANBUL

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08:00'de başlayacak. İstanbul Valiliğinden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, “Bu yıla da geçerli olacak tekli saat uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016-2017 eğitim öğretim yılında özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin kış aylarında sabah okula çok erken gitmeleri kaynaklı eğitim, öğretim ve ulaşım konularında sıkıntılar ve yakınmalara valiliğimize intikal etmiştir.

Bu sorun ve sıkıntıları çözmek amacıyla konunun tarafları olan okul idareleri ve servis taşıyıcıları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde ilimizde ikili eğitim- öğretim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin sabah başlama saatinin daha ileri saate alınmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.

Bu kapsamda Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır” denildi.

ANKARA

Ankara Valiliği, ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Duyuru şu şekilde:

Okulların, öğrenciler için en uygun saatlerde açılmasını sağlamak amacıyla, okul idarecileri, veliler ve Servis İşletmecileri Odası ile de istişare edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. İkili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07:50'de açılmasına,

2. Tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08:30'da açılmasına,

3. İklim şartları ve güneşin doğuşundaki değişime göre okulların açılış ve kapanış saatlerinin tekrar gözden geçirilmesine, karar verilmiştir.idiş saatinden rahatsız olmuş ve çözüm bulunmasını istemişti. İstanbul Valiliği ise resmi açıklamayı buldu.

ADANA’DA DERS ZİLİ 07.00’DA ÇALIYOR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana’da tekli saat uygulamasına devam edileceğini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanacak ders saatleri ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Adana’da öğrenim gören öğrencilerin derse giriş çıkış saatleri ile ilgili olarak Adana Valiliği’ne herhangi bir şikayetinin olmadığı belirtilen açıklama şöyle dendi:

EN ERKEN 07.00

"Eğitimin tüm paydaşlarının görüşleri dikkate alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışma Takvimi Hazırlama Komisyonu’nca oluşturulan 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ’Çalışma Takvimi’ ve uygulanacak ’Zaman Çizelgesi’ 15 İlçe Kaymakamlıklarına duyurulmuştur. Bunların neticesinde normal eğitim yapan okullarımızda derslere başlama saati en erken 08.00, en geç 09.30 olarak, ikili eğitim yapan okullarımızda ise en erken 07.00, en geç 08.00 olarak belirlenmiştir. Belirlenen saat aralıklarına göre normal eğitim ve ikili eğitim yapan okul idarelerince oluşturulacak komisyonlarca, okulun özellikleri, çevrenin şartları, günün aydınlanması, servis, ücretsiz taşıma gibi hususlar göz önünde bulundurularak, derslerin başlama saati tespit edilecektir."

İSTANBUL'DA EK SEFERLER KONULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar gece vardiyasında (22.00-05.00) gerçekleştirilecek.

Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Toplu ulaşımda ek 398 araç ile 4 bin 433 sefer artışı planlandı. Metrobüs, otobüs seferlerinde 507 bin yolcu taşınması, 338 bin aracın trafiğe çıkmaması hedefleniyor. Metro ve tramvay hatlarında 824 sefer artışı yapılırken, metro, tramvay ek seferleri sayesinde 232 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 155 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak. Arabalı vapurlar okulların açıldığı ilk 2 gün servis araçlarına öncelik tanıyacak.

Trafik akışında sorun yaşanmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 36 motosikletli, 71 ekip otosu ve 63 yaya personel ile toplam 241 polis görev yapacak. İlçe Emniyet Müdürlükleri de bölgelerindeki okul çevresinde trafik ve asayiş açısından tedbir alacak. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda 215 zabıta memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak.

Toplu ulaşımda ek seferler konuldu

Öte yandan İstanbul'da okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası temsilcileri katıldı. Pazartesi günü ilgili birimlerin yetkilileri AKOM'da kriz masasında nöbette olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

Toplu ulaşımda ek seferler konulduğunu anımsatan Topbaş, yeni eğitim sezonunda tüm öğrenci ve öğretmenler ile velilere başarı diledi.