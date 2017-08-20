Okullar ne zaman açılacak? 2017 MEB çalışma takvimi

Okullar ne zaman açılacak sorusu ile yaz tatilinin sonlanacağı günü sorgulayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu resmi açıklama çerçevesinde araştırmaya başladı. Öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusu, tatil planlarına son şeklini verecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu resmi çalışma takvimi açıklaması ve okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge, illere gönderildi. Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

'ŞİŞİRİLMİŞ NOT'A SORUŞTURMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016-2017 öğretim yılında temel liselere nakil gelen öğrencilerin yıl sonu başarı notlarında yaptığı inceleme neticesinde 213 temel liseye soruşturma açılması talimatını verdi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, 50 il valiliğine gönderilen yazıda, e-Okul sistemi üzerinden yapılan incelemede, temel liselere nakil gelen öğrencilerin yıl sonu başarı notlarında bir önceki yılda öğrenim gördükleri okullardaki başarı puanlarına göre ciddi artışlar tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Yazıya göre, 2016-2017 öğretim yılı için 11 veya 12’nci sınıf düzeyinde 10'dan fazla öğrenci nakil alan ve nakil alınan bu öğrencilerden en az 10'unun nakil geldiği okula göre yıl sonu başarı puanlarında 25 puan ve üzeri fark olduğu tespit edilen 213 temel liseye bulundukları il milli eğitim müdürlüklerince soruşturma açılacak.

ÖNCE PARA, TEKRARLANIRSA KAPATMA CEZASI VERİLECEK

Yapılan soruşturma neticesinde kusuru bulunan temel lise yönetici ve öğretmenleri hakkında gerekli idari işlemler yapılacak, ayrıca kuruma da 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası verilecek. Temel lisenin aynı fiili tekrar etmesi halinde ise bu ceza 5 kat artırılarak uygulanacak. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde gerçek dışı not verdiği üçüncü kez tespit edilen temel liselerin kurum açma izinleriyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

TEOG VE OKUL PUANLARI DA MERCEK ALTINDA

MEB'in ayrıca Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınav puanları bağlamında benzer şekilde 8’nci sınıf öğrencilerine şişirilmiş not veren özel okullarla ilgili tespit çalışmalarında da sona gelindi. Bu kapsamda, TEOG puanıyla okul puanları mercek altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bakanlık bu çalışmalarla suistimallerin ve kamuoyunda yer alan özel okullarda "hormonlu" veya "şişirilmiş" notlar verildiği yönündeki şikayetlerin etkili bir şekilde önüne geçmeyi hedefliyor.

YENİ MÜFREDAT



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları'nın tanıtımı toplantısında 2017-2018 eğitim dönemi yeni müfredatını açıkladı. Müfredatlarda öne çıkan yeniliklere ilişkin de açıklama yapan Bakan Yılmaz, yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olmasının ön planda tutulduğunu, öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin doğasının dikkate alındığını vurguladı. Yılmaz, yenilenen müfredatlarla öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel yeterlilik ve becerilerin, tüm disiplin alanları için ortak verildiğini belirtti.

Obezite müfredatta

Hayat bilgisi, Türkçe ve müzik dersleriyle ilgili de bilgi veren Bakan Yılmaz, "oyun ve fizik etkinlikleri" dersine obezitenin eklendiğini, beden eğitimi dersinin isminin "beden eğitimi ve spor" olarak değiştirildiğini söyledi. Beden eğitimi ve spor dersine, bilinçli spor yapmak, madde bağımlılığının ve dopingin zararları konularının eklendiğini belirten Yılmaz, sosyal bilgiler dersine ise dijital okuryazarlık, çevre, finansal, harita ve medya okuryazarlıkları, yenilikçi düşünme becerileri, öz denetim, diyagram çizme ve yorumlamanın eklendiğini anlattı.

“ATATÜRKÇÜLÜK, ATATÜRK´ÜN KURDUĞU CUMHURİYET´İ GÜÇLENDİRMEKTEN GEÇER”

Bakan Yılmaz, bu derste ayrıca Millî Mücadeleye katılan İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Sütçü İmam, kadın kahramanlardan Halide onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye gibi isimlerin yeni müfredatta yer aldığına vurgu yaptı.



Yılmaz, bu derste öğretilecek başlıkları saydıktan sonra, "Şimdi sorarım. Atatürk´ün hangi kazanımıyla ilgisi vardı da çıkarıldı? Hangi konu eksik kaldı? Tek kimse söyleyebilir mi? Atatürk´e ilişkin öğretilmesi gereken ancak çıkarılan hiçbir konu yoktur. " ifadelerini kullandı.



PİLOT PROGRAM BAŞLIYOR

Ortaokul 5´inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim hedefine ilişkin bilgi veren Yılmaz, yeni uygulamayı pilot illerden başlatacaklarını, sonuca göre yabancı dil eğitimini Türkiye´nin tamamında gerçekleştireceklerini ifade etti. Bakan Yılmaz, "Şu anda atanmak üzere bekleyen İngilizce öğretmenlerinin hepsini alsak bile ihtiyacımızı karşılamıyor. Buradan mevcut İngilizce öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin arttırılması lazım. Hepsini alsak bile ihtiyacımız var. O halde Türkiye´de İngilizce eğitimi veren kurslar, üniversiteler ve diğer okullar dahil bir iş birliği yapılması lazım." dedi.



15 TEMMUZ YENİ MÜFREDATTA



Güncellenen öğretim programları arasında yer alan 4, 5, 6 ve 7´nci sınıflarda okutulan sosyal bilgiler dersi öğretim programında "toplumsal hayatımızda demokrasi" kazanımının işlenmesi sırasında, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü´nün ele alınmasını isteyeceklerini bildiren Yılmaz, Türkçe dersleri ile Anadolu imam hatip lisesi meslek derslerinde de 15 Temmuz´un da yer alacağını kaydetti.