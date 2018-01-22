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    Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Karne heyecanı yerini okulların açılış tarihine yönelik araştırmalara bıraktı. Eylül ayından bu yana yoğun bir dönemin içerisinde olan öğrenciler ve veliler, 19 Ocak Cuma günü ilk yarı yılı tamamladı. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?

    15 tatil süreci başladı, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, stresli bir eğitim- öğretim dönemini geride bırakmanın sevincini yaşadı. Hem şehir içerisindeki planlarını şekillendirmek isteyen hem de tatili ikamet ettikleri bölgenin dışında geçiren öğrenciler, şimdi okulların açılış tarihini sorguluyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor?

    2017 -2018 MEB İŞ TAKVİMİ

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim- öğretim takvimine göre 15 tatil, 5 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Şubat ayında sınavlar, ödevlerle ve testlerle geçecek yeni bir dönemin daha açılışını yapacak olan öğrenciler, 8 Haziran 2018 Cuma günü karna alacaklar ve 3 ay sürecek olan yaz tatiline çıkacaklar.

    15 TATİL İÇİN 5 ÖNERİ

    Uzmanlar çocuğunuzun karnesi iyi veya kötü, nasıl olursa olsun tatilde dinlenmeleri ve eğlenmeleri gerektiğini söylüyor. İşte uzmanlardan velilere 5 öneri:

    - Tatili öğrencilerin hem dinlenebileceği hem de verimli hale getirebileceği bir ara döneme çevirin. Bu program sayesinde çocuğunuz hem oyun oynayabilecek hem de kitap okumak gibi aktiviteler yapabilecek.

    - Çocuğunuza, tatilde olduğunu hissettirin. Okulun ve derslerin tüm baskısından sıyrılmalı. Unutmayın, bu çocuğunuz için bir arınma dönemi.

    - Gerekirse istediği saatte yatmasına izin verin, bilgisayarda oyun oynamasını sınırlı da olsa görmezden gelin.

    - Beraber vakit geçirmeye özen gösterin, hafta sonu için programlar yapın.

    - Ders çalışması konusunda baskı yapmayın. Eğer çocuğunuzun derslerinde eksik gördüğünüz noktalar varsa onu sıkmayacak şekilde tekrarlar yapılabilir.

     

    Etiketler: son dakika
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