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    Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 18:44 | Son Güncelleme:

    Okullar ne zaman açılacak sorusu yüz binlerce öğrenci tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 22 Ocak tarihinde 15 tatile çıkan öğrenciler, ikinci dönemin hangi gün başlayacağını merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte ikinci dönemin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

    Yarıyıl tatilinin bitmesine çok az bir zaman kala öğrenciler ikinci dönem için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Tatilin biteceği için üzülen öğrenciler, okulların başlayacağı net tarihi araştırıyorlar. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017‘de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

    2018 SINAV DÖNEMİ OLACAK

    Bu yıl ilk defa uygulanacak, merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran'da yapılacak.

    Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

    2018 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER

    – 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil
    – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
    – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
    – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
    – 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
    – 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
    – 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
    – 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
    – 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
    – 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
    – 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
    – 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
    – 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
    – 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
    – 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
    – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

    Etiketler: okullar ne zaman açılacak , 15 tatil ne zaman bitecek , MEB , yarıyıl tatili , son dakika
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