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    Hürriyet >Eğitim>Okullar açıldı, uzmanlar uyarıyor: İnterneti sınırlayın

    Okullar açıldı, uzmanlar uyarıyor: İnterneti sınırlayın

    Büşra ATILGAN
    19.09.2017 - 11:59 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 11:59

    Yaz tatili bitti. Okullar açıldı. Uzmanlar okul döneminde öğrencilerin internet kullanımına dikkat edilmesi konusunda aileleri uyarıyor.

    Okulların açılması, tatil rehavetine kapılmış çocuklar için disiplinli bir hayata geçiş anlamına geliyor. Uzmanlar, tatilde sınırsızca kullanılan internetin, okulların açılmasıyla birlikte sınırlandırılması gerektiği belirtiyor ve “internet kullanımına sınır koymanın tam zamanı” diyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi uzmanlarından Uzman Psikolog Olcay Tuna konuyla ilgili şunları söyledi:
    “Okulların açılması aileler için yeni bir yaşam düzeni demek. Tatilin rahatlığının ve düzensizliğinin yerini artık kurallar ve düzen almalı. Kurallar ve düzen özellikle çocuklar ve gençler için internet kullanımına yönelik olmalı. İnternet kullanımının sınırlanmasıyla ilgili kurallar okulun açılmasıyla birlikte hemen konulmalı. Çocukların yatma-kalkma saati, ders çalışma zamanları ve tarzları gibi konularda kurallar konurken, internet kullanımına yönelik kurallar da mutlaka konmalı. Sadece internet için özel kurallar getirildiğinde çocuklar daha çok şikayet ediyorlar ve bu kurallara uymaları zorlaşıyor.

    Bu Kuralları özetle şöyle sıralayabiliriz:
    - Bilgisayar oyunlarının haftanın sadece belli günlerinde oynanması, hafta içinde oyunsuz günlerin olması.
    - Sosyal medya kullanımının günün belli saatlerinde olması.
    - Gece belli bir saatten sonra cep telefonunun tamamen kapatılması.”

    Etiketler: internet , ÇOCUK , OKUL , Eğitim
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