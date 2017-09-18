Okullar açıldı, öğrencilerin internet güvenliği için neler yapılmalı?

Sonbaharın gelmesi öğrenciler için okula dönüş zamanı anlamına da geliyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başladığı şu günlerde öğrenciler okul dönüşü heyecanıyla birlikte tüm yıl sürecek zorlu bir maratona da hazırlanıyor. Ev ödevlerini ve okul projelerini tamamlamak için bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar başında daha uzun zaman geçirecek olan çocuklar interneti de daha fazla kullanacak. Ebeveynler ise; çocukların internette geçirdikleri zamanı başarılarını artıracak şekilde nasıl daha verimli kullanacakları ve son dönemlerde artış gözlemlenen internet tehditleri ve siber saldırılar konusunda endişe duyuyor. Hem çocukların güven içerisinde internet ortamında vakit geçirmesini sağlamak hem de çocuklarını ve cihazlarını olası siber tehditlerden korumak için aileler, ebeveyn kontrol uygulamalarına yöneliyor. Çoğu yazılımın kapsamlı bir koruma sunduğu ebeveyn koruma uygulamalarının yanı sıra alınacak küçük ama önemli tedbirlerle de güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkartmak mümkün oluyor.

Kaspersky Lab uzmanları, okulların açılması kapsamında aileler ve çocuklar için güvenli internetin önemini vurgulayarak bazı faydalı tavsiyelerde bulunuyor.

Sosyal medyada kullanıcıların %20’sinin bütün sosyal medya hesapları için aynı şifreyi kullanmasının hesapların çalınmasını kolaylaştırdığına dikkat çeken uzmanlar ilk aşamada internette şifre güvenliği sağlanmalı diyor. Peki ya, hem ebeveynler hem de çocuklar için güvenlik zafiyetine yol açmayacak güçlü şifre ve güvenli internet kullanımı için neler yapılması gerekiyor?

Öncelikle her hesap için ayrı bir şifre belirlenmeli.

20 karakteri geçmeyecek şekilde, tahmin edilmesi zor, harf, sayı ve karakter içeren şifreler kullanılmalı.

Farklı şifreleri hatırlamakta zorlananlar şifreleri yönetmek için özel bir şifre yönetim programı kullanabilir.

İnternet araştırmalarında bilinen, güvenli web siteleri tercih edilmeli.

Eğer bir ebeveyn kontrolü uygulaması kullanılıyorsa, çocuklarla konuşarak durumdan haberdar olmaları sağlanmalı.

Sosyal medyada paylaşılan kişisel bilgiler sınırlanmalı.

Gizlilik ve güvenlik ayarlarından yararlanılmalı.

Çocuklara siber zorbalıkla ilgili bilgi verip herhangi bir problem yaşayıp yaşamadıkları takip edilmeli ve konuşulmalı.

Tüm bu tedbirlerle birlikte, çocuğunuz yeni okul döneminde yeni bir bilgisayara, diz üstüne ya da tablete ihtiyaç duyarsa ne yapılmalı?

Bu nokta da cihazları güvende tutmak için kapsamlı bir internet güvenlik yazılımına ihtiyaç olacak. Çoğu internet güvenlik yazılımı; çocukların sosyal medya ortamında ya da arkadaşlarıyla iletişim kurarken güven içinde olmalarını, cihazları başında geçirdikleri zamanı ve indirilmesine izin verilen uygulamaların yönetimi için ebeveyn kontrolünü sağlıyor. Yazılımlarla ilgili olarak da uyulması gerek basit ama önemli tedbiri de şöyle sıralanabilir;

Çocuğunuzun kullandığı cihazlardaki yazılımları güncel tutun ve dönemsel olarak güncelliğini kontrol edin.

Çocukları sadece güvenli uygulamaları kullanmaları konusunda ve kredi kartı numarası, ev adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgileri paylaşırken dikkatli olmalarını konusunda bilgilendirin.

Güvenliği sağlamak için tablet ve akıllı telefonların her ikisi için değişebilen güvenlik platformu kullandığınızdan emin olun ve arama yaparken cihazlarınızı korumada tutun.

Çocuklarınızın, özel bilgileri içeren cihazlarını asla başıboş bırakmadığından emin olun.