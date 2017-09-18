Okullar açıldı... Kimi tarlada, kimi karanlıkta okul yolunda

Onlara zil tarlada çaldı

Adana: Yaşları 13 ile 18 arasında değişen 10 kız çocuğu okula gitmek yerine aile ekonomisine katkıda bulunmak için tarlaya gitti. Doğu ve Güneydoğu Anadolulu tarım işçilerinin çocukları okulun açılmasına rağmen tarlada çalışmaya devam ediyor. 40-50 lira yevmiyeyle çalışan tarım işçilerinin çocukları aile ekonomisine katkıda bulunmak için zil çalsa da okul yerine tarlada iş başı yapmak zorunda kalıyor. Tarım işçilerinin çocuklarından bazıları okula 1-2 ay sonra başlarken, bazıları onlar kadar şanslı olmadığı için okulu bırakmak zorunda kalıyor. Yaşları 13 ile 18 arasında değişen 10 kız çocuğu yaşıtları okulun yolunu tutarken, onlar sabahın 05.00'inden akşam 18.00'e kadar en az dokuz saat olmak üzere çalışıyor. Çocuklar okula gidip iyi bir gelecek elde etmek yerine aile ekonomisine katkıda bulunmak için neredeyse 13 saat çalışıyor. Lahana tarlasında ot yolan kız çocukları okumak istiyor ancak maddi imkansızlık el vermiyor.

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

15 yaşındaki Sabia Çiftçi, tarlada çalıştıklarını okula gitmediğini 8’inci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Çiftçi, "Yedi kardeşiz burada çalışarak günlük 50 lira kazanıyorum" dedi.

Fatma Çelik ise çalışmak zorunda olduğu için okulu 7’nci sınıfta bıraktığını anlatarak, "15 yaşındayım, okula gitmiyorum tarlada çalışıyorum. Çalışmak zorundayım altı kardeşim var" diye konuştu.

15 yaşındaki Cevriye Çetin ise 8’inci sınıftayken çalışmak için okulu bıraktığını, annesinin çalışmadığı babasının da belirli biri işi olmadığından altı kardeşi için çalıştığını söyledi.

Karanlıkta okul yoluna düştüler

İstanbul: Bazı öğrenciler valiliğin uyarılarına ve alınan önlemlere rağmen sabah hava aydınlanmadan okulun yolunu tuttu. Kimileri okula servisle giderken kimilerini ailesi bıraktı. Okula yürüyerek giden öğrenciler geç kalmamak için karanlıkta yollara düştü.

“KARANLIKTA ÇIKMAK BİRAZCIK KORKUTUYOR”

Sabah hava aydınlanmadan okul yolunu tutan Çetin Ebriç ve Can Ebriç kardeşler, “Bizim evimiz okula uzak kalıyor. 06:00’da çıkmamız, 07:00’de orada olmamız gerekiyor. Uzak, yakın değil. Yürüyerek gidiyoruz. Hem yürüyüş oluyor hem daha kolay. Yarım saatimizi alıyor. Karanlıkta çıkmak birazcık korkutuyor. Bu civarlarda olunca korkutmuyor ama bazen 06:00’da çıkınca karanlık oluyor. O zaman az bir şey korkuyoruz. 06:00’da gidecektik. Baya karanlıktı. Annem 06:30’da gidin dedi. Biz de 06:30’da gitmeye karar verdik. 07:00’de orada olacağız” dedi.

“ÇOCUKLAR KADAR BEN DE HEYECANLIYIM”

Çocuğunu okula bırakan öğrenci velisi Sinan Yurdagül, “Karanlık, erken oluyor biraz. Çocuklarımızın gelişimi için mecburuz. Güzel bir duygu. Her şeye değer. Çok güzel. Çocuklar kadar ben de heyecanlıyım” dedi.

Öte yandan servisler sabahın erken saatlerinden itibaren öğrencileri okullara taşıdı Veliler çocuklarını servis araçlarına teslim ederken servis görevliler ise tüm çocukları koltuklarına yerleştirip emniyet kemerlerini bağladıktan sonra hareket etti. Yolculuk esnasında araç hostesi tüm çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklar okula geldiğinde ise araçlardan hostes eşliğinde indirilip okula teslim edildi. Son dönemlerde gündeme gelen servis araçlarında ki güvenlik sorununu çözmek için ise birçok önlem alınıyor. Firmalar servis şoför ve hosteslerini seçerken büyük titizlik gösteriyor.



Üçüzler aynı sırada

Tokat: Tek yumurta üçüzü kız kardeşler Ceren, Cemre ve Ceyda okul heyecanı yaşadı. Çay Mahallesi’nde ikamet eden 26 yaşındaki Mustafa İşler ile 24 yaşındaki Şule İşler çiftinin üçüz kızları, Gazipaşa İlkokulunda eğitim-öğretime başladı. Anneleriyle birlikte okula gelen üçüzler dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte sıraya giren minik öğrenciler sınıflarında aynı sırayı paylaştı. İlk defa üçüz öğrencileri olan öğretmen Hakan Sarı da bu eğitim öğretim yılında farlı bir heyecan yaşadığını, üçüzlerin aynı sınıfta olmasının avantajları ve dezavantajları olacağını söyledi.

7 AYLIK KALPLERİNDE DELİKLE DOĞMUŞLARDI

Kızlarının ilk okul günü çok heyecanlı olduğunu belirten anne Şule İşler, “Kızlarım yedi aylık doğmuşlardı, kalplerinde delik vardı. Ama Allah'ıma şükür bugünlere geldik. Bayağı bir badire atlattık. Şuan çok fazla bir sıkıntımız yok. Kalplerinde sorunları kalmadı ama astım bronşit rahatsızlıkları var. O biraz kış aylarında bizi perişan ediyor” dedi.

Üçüzlerin okul masraflarını zor karşıladıklarını söyleyen İşler, “Formalarını müdür bey karşıladı. Kırtasiye masraflarını karşılayamadım henüz. Çantaları, bazı kırtasiye malzemeleri alınacak. Bir tane olsa sorun değil ama üç tane olunca kıyafet almakta bile çok zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

2011’de yedi aylık olarak yaklaşık birer kilogram olarak dünyaya gelen üçüzler, iki ay kuvözde kaldıktan sonra anne ve babası tarafından kucağına alabilmişti.