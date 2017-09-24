Okuldan önce kahvaltı başarı getiriyor

Kahvaltı, güne başlarken vücudu enerji ve besin öğeleriyle beslemek ve harekete geçirmek için önemli bir öğün. Okul çağındaki çocuklar için fiziksel ve zihinsel performansları açısından atlanmaması gerekiyor. Atlandığında olumsuz etkinin ortaya çıkabileceğini söyleyen Diyetisyen Gülşen Kadri, kahvaltının önemini şu şekilde anlattı:

“Kahvaltı, çocuklara enerji ve demir, kalsiyum, B vitaminleri, C ile D vitamini gibi büyüme, gelişme ve sağlık için gerekli besin öğelerini sağlayan en önemli öğün. Yapılan çalışmalarda her gün kaliteli bir kahvaltı yapan çocukların ihtiyaç duyulan günlük besin öğesi gereksinimlerini tamamlama konusunda daha yatkın oldukları gözlemleniyor. Kahvaltı yapmayan çocuklar kan şekerinin fazla düşmesiyle özellikle teneffüs saatlerinde kahvaltı yerine yağ, şeker ve tuz oranları yüksek atıştırmalıklar tercih ediyor ve bu da gün boyu fazla yeme eğilimi göstermelerine neden olabiliyor. Kahvaltı ayrıca fazla kilo veya obezite riskini de azaltıyor.”

KONSANTRASYONU VE ÖĞRENME BECERİLERİNİ YÜKSELTİYOR

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda; kahvaltının çocuklarda davranış, bilişsel ve okul performansı açısından öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği kanıtlandı. Matematik ve aritmetik konuları üzerinde daha etkili öğrenmeye sahip olmaları, fiziksel olarak daha iyi performans göstermeleri önemli sonuçların başında geliyor. Bu öğünü atlayan çocuklarda fiziksel olarak daha az aktif olma ve daha düşük kardiyo solunum kapasitesine sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğu da gözlemleniyor.

ÇOCUKLARIN KAHVALTISINDA OLMASI GEREKENLER

Öğrencilerin okuldaki performansının artması ve konsantrasyon sorunu yaşamaması için mutlaka kahvaltıda doğru besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Gerekli olan enerjiyi sağlamak ve başarıyı artırmak için lif içeriği yüksek olan kaliteli karbonhidrat seçimi ve yağ grubundan özellikle omega 3 ve 6, gibi yağ asitleri tüketilmeli. Ayrıca, büyüme ve gelişme için alınması gereken bir diğer besin kaynağı protein. Besin gruplarının çeşitliliği, protein, karbonhidrat, yağ dengesinin kurulması, lif ve vitamin açısından zengin sebze grubunun bu öğünde yer alması çok önemli.