Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>Okuldan önce kahvaltı başarı getiriyor

    Okuldan önce kahvaltı başarı getiriyor

    Hürriyet Eğitim
    24.09.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 11:41

    2017–2018 eğitim ve öğretim yılı başladı. Öğrencilerin okul başarısı kadar, bu süreçte sağlıklı beslenmeleri de çok önemli. Okul dönemindeki en etkili öğün ise kahvaltı. Diyetisyen Gülşen Kadri, kahvaltının çocuklarda davranış, bilişsel ve okul performansı açısından öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini vurguluyor.

    Kahvaltı, güne başlarken vücudu enerji ve besin öğeleriyle beslemek ve harekete geçirmek için önemli bir öğün. Okul çağındaki çocuklar için fiziksel ve zihinsel performansları açısından atlanmaması gerekiyor. Atlandığında olumsuz etkinin ortaya çıkabileceğini söyleyen Diyetisyen Gülşen Kadri, kahvaltının önemini şu şekilde anlattı:
    “Kahvaltı, çocuklara enerji ve demir, kalsiyum, B vitaminleri, C ile D vitamini gibi büyüme, gelişme ve sağlık için gerekli besin öğelerini sağlayan en önemli öğün. Yapılan çalışmalarda her gün kaliteli bir kahvaltı yapan çocukların ihtiyaç duyulan günlük besin öğesi gereksinimlerini tamamlama konusunda daha yatkın oldukları gözlemleniyor. Kahvaltı yapmayan çocuklar kan şekerinin fazla düşmesiyle özellikle teneffüs saatlerinde kahvaltı yerine yağ, şeker ve tuz oranları yüksek atıştırmalıklar tercih ediyor ve bu da gün boyu fazla yeme eğilimi göstermelerine neden olabiliyor. Kahvaltı ayrıca fazla kilo veya obezite riskini de azaltıyor.”

    KONSANTRASYONU VE ÖĞRENME BECERİLERİNİ YÜKSELTİYOR
    Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda; kahvaltının çocuklarda davranış, bilişsel ve okul performansı açısından öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği kanıtlandı. Matematik ve aritmetik konuları üzerinde daha etkili öğrenmeye sahip olmaları, fiziksel olarak daha iyi performans göstermeleri önemli sonuçların başında geliyor. Bu öğünü atlayan çocuklarda fiziksel olarak daha az aktif olma ve daha düşük kardiyo solunum kapasitesine sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğu da gözlemleniyor.

    ÇOCUKLARIN KAHVALTISINDA OLMASI GEREKENLER
    Öğrencilerin okuldaki performansının artması ve konsantrasyon sorunu yaşamaması için mutlaka kahvaltıda doğru besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Gerekli olan enerjiyi sağlamak ve başarıyı artırmak için lif içeriği yüksek olan kaliteli karbonhidrat seçimi ve yağ grubundan özellikle omega 3 ve 6, gibi yağ asitleri tüketilmeli. Ayrıca, büyüme ve gelişme için alınması gereken bir diğer besin kaynağı protein. Besin gruplarının çeşitliliği, protein, karbonhidrat, yağ dengesinin kurulması, lif ve vitamin açısından zengin sebze grubunun bu öğünde yer alması çok önemli.

    Etiketler: Okul öncesi , kahvaltı , başarı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri