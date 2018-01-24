Okuldaki tecavüzde müdüre de dava açıldı

Gerger İmam Hatip Lisesi’nde hizmetli olarak çalışan Mehmet Sait G., iddiaya göre, Kasım 2013-Şubat 2015 tarihleri arasında kesintisiz biçimde lise binasının üçüncü katında yer alan pansiyonda öğrencilerle kaldı. Yasak olmasına rağmen öğrencilerle aynı yatakhaneyi paylaştı. Geceleri kimi öğrencilerin yanına yatarak veya hafta sonları temizlik gerekçesiyle yurdu boşalttırıp çocukları yurtta alıkoyarak, istismarda bulundu.



Bazı çocuklara, kaloriferi yakma bahanesiyle kazan dairesinde tecavüz etti. Şubat 2015’te tek tek ya da birkaç kişilik gruplar halinde evine götürdüğü öğrencilere tecavüz etti. 12-17 yaşlarındaki çocukların birbirleriyle akraba ya da aynı köyden oldukları tespit edildi. Bu süreç boyunca kimi öğrencileri elle taciz ettiği, porno film izlemeye mecbur bıraktığı, sigaraya alıştırdığı, tehdit ettiği ve dövdüğü ileri sürüldü.



O dönem okulda müdürlük yapan Mehmet Arif Çetinkaya, Mehmet Sait G.’nin yurtta bekçi olarak kalmasına izin verdiğini, bu kişinin de kahvaltıya, temizliğe ve kalorifere baktığını anlattı. Ancak öğrencilerle yan yana yattığı ve istismarda bulunduğunu duymadığını söyledi. Müdür Yardımcısı İlhan Bolat da “Öğrencilerin bulunduğu koğuşa yatak sererek yatardı” dedi. Mehmet Öztürk de “Hizmetlinin kalacağı oda bulunmadığı için çocuklarla aynı koğuşta kalıyordu. Bunu yadırgadım ama yurdun işlerini yürüttüğü için müdür tarafından izin verildiğini söylediler” dedi.



İdari soruşturma sonunda Müdür Çetinkaya ile altı müdür yardımcısı ve öğretmene “Kasıtlı olarak görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek” maddesinden bir günlük maaş kesim cezası verildi. Ayrıca Çetinkaya’nın müdürlük görevi sonlandırıldı.

Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Çekinkaya’nın da olduğu 13 kamu görevlisi hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan Gerger Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Bu davanın Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden tecavüz davasının birleştirilmesi istendi.