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    Falçatalı tehdit... 'Hocam psikopat mısınız?' 'Evet ben psikopatım!'

    Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
    10.01.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Başakşehir'de bir okulda öğretmenin, ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıkmak isteyen öğrencilere 'falçata' göstererek tehdit ettiği iddia edildi. Öğrencilerin, "Hocam ne oluyor, psikopat mısınız?' sözlerine karşılık öğretmenin, "Evet ben psikopatım. Siz beni bu hale getirdiniz' dediği öne sürüldü.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'nda okuyan bazı öğrenciler Türkçe dersi sırasında tuvalete gitmek için öğretmen R. C.'den izin istedi. Ancak öğretmen iddiaya göre öğrencilere falçata göstererek tehdit etti. Bunun üzerine öğrenciler okul müdürüne giderek duruma anlattı. Bazı öğrencilerin haber vermesi üzerine veliler okula geldi. Bir süre sonra ise polis ekipleri okula gelerek çalışma başlattı. Olay üzerine okul tatil edildi. 

    Falçatalı tehdit... Hocam psikopat mısınız Evet ben psikopatım

    'HOCAM PSİKOPAT MISINIZ'

    Bazı öğrenci velileri şikâyetçi olmak için polis merkezine gitti. Öğrenci velilerinden Zülfü Sönmez, "Türkçe öğretmeninden çocuklar tuvalete gitmek için izin istiyor. Öğretmen izin vermiyor. Daha sonra çocuklara bıçak gösteriyor. Bıçağı alıp elinde aşikâr bir şekilde gösteriyor. Ondan sonra diğer çocuk da aynı şekilde 'Hocam tuvalete gidebilir miyim?' diyor. O çocuğa da bıçak gösteriyor. Ve çocuklar da 'Hocam ne oluyor. Psikopat mısınız?' diyor. 'Evet, ben psikopatım. Siz beni bu hale getirdiniz' diyor. Biz çocuklarımızı okula gönderiyoruz ki çocuklarımız okusun, eğitim alsın diye. Bu öğretmen çocuklarımıza bıçak çekiyor. Şu anda çocuğumu da aldım. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gidiyorum. Kendisinden şikâyetçi olacağım" diye konuştu. 

    İddiaların hedefindeki Türkçe öğretmeninin okul müdürü ile yaptığı görüşmenin ardından okuldan gizlice ayrıldığı öğrenildi.

    Falçatalı tehdit... Hocam psikopat mısınız Evet ben psikopatım

     

    Etiketler: Veli
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