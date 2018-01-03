Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Okulda tepki çeken görüntüye flaş gözaltı

    Okulda tepki çeken görüntüye flaş gözaltı

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Burdur’un Bucak ilçesinde engelli bir öğrenciye sınıfta şiddet uygularken cep telefon kamerası tarafından görüntülenen öğretmen, ‘nitelikli kasten yaralama’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Burdur’un Bucak ilçesinde özel öğrencilerin bulunduğu İsmail-Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir öğretmen tarafından öğrenciye şiddet uygulandığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Görüntülerde özel öğrenciye şiddet uygulayan İ.B. isimli öğretmen gözaltına alındı.

    Konuyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bucak İlçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı yönündeki görüntülerin internet üzerinden yayınlanması üzerine, 02/01/2018 tarihinde ilgili öğretmen hakkında ‘nitelikli kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatılarak soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili soruşturma Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir" denildi.

    Okulda tepki çeken görüntüye flaş gözaltı

    Etiketler: dayakçı öğretmen , engelli öğrenciye dayak , gözaltı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri