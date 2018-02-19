Okulda öpücük krizi! 6 çocuğa dava açıldı

İDDİAYA göre; kız öğrenci S.Ö. ile A.K., sosyal medya üzerinden mesajlaşıp duygusal yakınlık kurdu. Okul bahçesinin arkasında buluşan öğrenciler birbirlerine sarılıp öpüştü. Bu sırada aynı okulda okuyan A.Ş., S.Ö. ile A.K.’nın videosunu çekti. A.Ş., cep telefonuyla çektiği videoyu olaydan bir gün sonra Facebook Messenger uygulamasıyla S.Ö.’ye gönderdi.

‘MÜDÜR POLİS ÇAĞIRDI’

S.Ö de videoyu iki arkadaşı ile paylaştı. Aynı görüntü iki çocuk arasında daha paylaşıldı. Bu sırada çekilen görüntü ile ilgili okulda tartışma yaşanınca devreye okul müdürü ve sınıf öğretmenleri girdi. Görüntüyü izleyen okul müdürü H.R.D. tutanak hazırlayıp polise haber verdi. Okula gelen polis ekipleri, çocukları Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdi.

ALTI ÇOCUĞA DAVA AÇILDI

S.Ö ve annesi H.Ö., şikâyetçi olmadıklarını belirtirken, ilgili makamlar tarafından kanun gereği bilirkişi ve Adli Tıp raporu düzenlendi. Soruşturma sonunda görüntüyü çeken 13 yaşındaki A.Ş. hakkında 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak', 16 yaşındaki A.K. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'çocuğun cinsel istismarı', görüntüleri kendi aralarında paylaşan dört çocuk hakkında ise 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları nakletmek' suçlamasıyla Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘HİÇ Mİ ÇOCUK OLMADILAR’

Yaşanan olayla ilgili konuşan A.Ş.’nin babası mahalle muhtarı Y.Ş., “Bu olayı bu kadar büyütmenin ne anlamı vardı? Ortada şikâyetçi bile yokken çocukları kolundan tutup ağır ceza mahkemesine getirdiler. Neymiş çocuklar öpüşmüş. Bu davayı açanlar hiç mi çocuk olmadı?” dedi.

A.Ş.’nin, “Abla hapse girer miyim” diye sorduğunu belirten avukat Sevcan Aydın Uzun, şöyle dedi:

“Çocukların arasındaki bir oyun buraya kadar gelmiş. Dosyayı görünce ben de şaşırdım. Bu çocuklar daha 13 yaşında. Tabii ki özel bir konunun videoya çekilmesi doğru değil ancak şu andaki yaş gurubunun sürekli video çektiğini, bunu bir oyun olarak gördüğünü biliyoruz.”

KANUN NE DİYOR?

Türk Ceza Kanunu’nu 226/3: Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

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