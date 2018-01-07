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    Okulda ‘Çince Festivali’

    Hürriyet EĞİTİM
    07.01.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da bir okul ve vakıf üniversitesi işbirliğiyle ‘İkinci Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali’ düzenlendi.

    Eğitim kurumları farklı kültürleri öğrencilerine tanıtmak için birçok projeyi hayata geçiriyor. Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü ve Okan Koleji Konfüçyüs sınıfının işbirliği ile ‘İkinci Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali’ yapıldı. 20 Aralık’ta düzenlenen Festival’de okulun Çince dersi öğrencileri, Çin kültürünü tanıtırken, yemek tadımları, sergi, dans, tiyatro ve geleneksel gösteriler de yapıldı

     ÇİNCE PROGRAMLARI DA VAR

    Okan Koleji ve Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü’nün işbirliğiyle oluşturulan eğitim programlarında, Çince öğrenmenin yanı sıra öğrenciler, düzenlenen festival ve yaz kampıyla bu ülkenin kültürünü tanıma fırsatı buluyor. Anaokulundan liseye kadar anadili Çince olan öğretmenler tarafından verilen eğitimde, öğrenciler derslerde yaptıkları proje ve Çin kültürüne ait oyunlarla dili öğreniyor.

    Etiketler: İkinci Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali
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