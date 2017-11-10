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    Okula tekne ile ulaşıyorlar

    İHA
    10.11.2017 - 13:16 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde eğitim gören 9 öğrenci okula tekneyle taşınıyor. Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, taşımalı eğitim kapsamında Ortaca ve Köyceğiz’i ayıran Dalyan Kanalı'ndan tekneyle geçerek okula ulaşıyor.

    Türkiye’de tek olan uygulama ile Çandır ve Horozlar Mahallesi'nde oturan öğrenciler okula tekne turu yaparak gelip gidiyor.

    Sabah saatlerinde iskelelerden alınan öğrenciler, tarihi kaya mezarları ve Dalyan Kanalı manzarası eşliğinde tekne gezisi yaparak okullarına ulaşıyor. Okul çıkışı öğrenciler aynı yöntemle alındıkları iskelelere bırakılıyor.

    Öğrencileri her sabah tekneyle okullarına bırakan taşımacı Gökhan Uğur, saat 7 gibi Horozlar'dan 2, Çandır’dan da 7 öğrenciyi karşı kıyıya geçirdiğini anlatarak, “Hafta içi her gün toplam 9 öğrenciyi taşımalı sistemle Naciye Tınaztepe Okulu'na götürüyorum. Horozlar’da ve Çandır’da oturan öğrenciler normalde 1 saatte okulda olabilirler, biz tekne ile en geç yarım saat içinde çocukların taşımasını hallediyoruz” diye konuştu.

    Öğrencilerin tekneyle okula gitmekten keyif aldıklarını belirten Uğur, “Kışın soğuk olduğu zaman teknenin yanlarını kapatıyoruz. Teknemiz korumalı, yandan rüzgar gelmesin diye öğrencileri koruma altına alıyoruz. Kışın çocukların üşümemesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

    Okula giderken karabatakları ve deniz kaplumbağalarını izlediğini söyleyen öğrenci Baran Avcı, “Tekneyle okula gidip gelmek güzel, kışlar sert geçtiği zaman biraz zor oluyor. Manzarayı beğeniyorum. Kanal kenarındaki canlıları izliyorum” şeklinde konuştu.

     

     

     

     

    Etiketler: taşımalı eğitim
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