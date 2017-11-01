Okula giden kızını hala emziriyor!

Sophie Mei Lan (29), evde ve dışarıda 5 yaşındaki kızı Jasmine’i emzirdiğini belirtiyor. İnsanların kendisine ters ters baktığını belirten Lan, eşinin bu durumdan memnun olmadığını da sözlerine ekliyor.

2 çocuk annesi olan Lan, 2 yaşındaki kızı Arianna’yı da emziriyor. Geceleri kızlarıyla uyuduğunu belirten Lan, çocukların istediklerinde beslendiklerini ifade ediyor.

Aynı zamanda ünlü bir blogger olan genç kadın, Jasmine’i dışarıda beslendiğinde insanların baktığını ve kendisini biraz ‘garip’ hissettiğini itiraf ediyor. Ancak Lan yine de, “Çocuklarımı beslememde tuhaf bir durum yok” diyor ve ekliyor: “Anne sütü besleyici, yatıştırıcı ve bedava. Yıllar içinde binlerce pound tasarruf etmişimdir.”

Geçen yıl okula başlayan 5 yaşındaki kızı Jasmine’i emzirmesiyle ilgili olarak Lan, “Aramızdaki bağı güçlendiriyor” diyor. Eşiyle bu konuda sıkça kavga ettiğini belirten genç kadın, ilişkilerinde anlaşmazlıkların çıktığını söylüyor.

Eskiden beyaz yakalı bir çalışan olup kendini ‘anneliğe’ veren Lan, şimdilerde Youtube kanalı için videolar çekiyor ve sosyal medya hesaplarından çocuk bakımı, annelik, sağlıklı yaşam ve fitness paylaşımları yapıyor.

Birleşmiş Milletler Kamusal Sağlık Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin sadece ilk 6 ay emzirilerek beslenmesini tavsiye etse de, 6 aydan itibaren sütten kesmenin başlayabileceğini ancak 2 yaşından itibaren anne sütünün yardımcı besin olarak kullanılabileceğini aktarıyor.

Jasmine 5 yaşına gelse de, emmeyi bırakacak gibi görünmüyor. Tabi 2 yaşındaki Arianna da öyle...

Başlarda, emzirmenin kendisine doğal gelmediğini söyleyen Lan, “22-23 yaşında hamile kalacağımı tahmin etmemiştim ama kaldım. Ardından emzirebileceğimi de düşünmüyordum. Ancak doğum yaptıktan sonra ebeler beni emzirmem konusunda cesaretlendirdi” diyor.

Genç anne, yine de emzirmeyi hemen bırakmaktan memnun olacağını söylüyor.

İngiliz Mirror gazetesine demeç veren Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Maria Iacovou ise büyük çocukların emzirilmesinin nadir görülen bir durum olduğunu, ancak bunun yanlış olduğuna dair bir veri bulunmadığını belirtiyor.

Dr. Iacovou, “Eğer iyi gidiyorsa, anne neden böyle bir şeyi sonlandırsın ki? Bir bebeğin büyüdüğünde emdiğini hatırlaması çok hoş bir şey. Birçok kişi bunu hatırlamıyor” şeklinde konuştu.