Okula dönüş kampanyalarına teknoloji ürünleri damga vurdu

BrandZone, 2012-2016 yıllarını kapsayan okula dönüş kampanya verilerini açıkladı. Tüm mağaza, reklam ve online kampanyaları kapsayan verilere göre; okula dönüş kampanyalarına dizüstü bilgisayarlar damga vurdu. 2012, 2015 ve 2016'da okula dönüş kampanyalarında en popüler kategori dizüstü bilgisayar olurken; 2013'de dizüstü bilgisayar ve TV, 2014'te ise akıllı telefon oldu.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAMPANYALARI ZİRVEDE!

BrandZone’un ortaya koyduğu son 5 yıllık kampanya verilerine göre 2014 yılı hariç tüm kategoriler içinde en fazla kampanya düzenlenen kategori dizüstü bilgisayar oldu. Tüm kampanyalar içinde 2012’de yüzde 13’lük kampanya oranına sahip olan dizüstü bilgisayar; 2013’te yüzde 14’e yükselirken 2014’te ise yüzde 11’e düştü. Yeniden yükselişe geçen dizüstü bilgisayar kampanyaları 2015’te yüzde 25’e yükselirken 2016’da bu oran yüzde 23 oldu.

TV HEM YAZIN HEM OKULA DÖNÜŞ DÖNEMİNDE RAĞBET GÖRÜYOR!

BrandZone verilerine göre; TV kampanyaları hem yaz aylarında hem de okula dönüş döneminde rağbet görüyor. Buna göre 2012 yılında yüzde 12 olan TV kampanya oranları 2013’te yüzde 14’e, 2014’te yüzde 18’e yükseldi. 2015'te azalarak yüzde 11’e düşen TV kampanyaları, Ultra HD televizyonların popülerlik kazanmasıyla 2016'da yeniden artarak yüzde 16’ya yükseldi.

EK VERGİ AKILLI TELEFON KAMPANYALARINI DÜŞÜRDÜ

Akıllı telefon kampanyaları tüm kampanyalar içinde 2012 yılında yüzde 6’lık orana sahipken, 2013’te bu oran yüzde 11 oldu. Akıllı telefon kampanyalarının 2014 ve 2015 yıllarında ise hem yaz aylarında hem de okula dönüş döneminde yüzden 20'den fazla kampanya payına sahip olduğu görüldü. 2016 yılında telefonlara getirilen ek vergi uygulamaları ve kredi kartına taksit uygulamasının yeniden yürürlüğe girmemesi gibi faktörlerin de etkisiyle akıllı telefon kampanyalarında düşüş yaşandı. 2015’te yüzde 20 olan kampanya oranı, 2016’da yüzde 14’e düştü.

TABLET KAMPANYALARI 2013’TE SIÇRAMA YAPTI!

BrandZone verilerine göre; 2013 ve 2014 yıllarında tablet kampanyalarında önemli bir artış yaşandı. 2012’de kampanya oranı yüzde 3 olan tablet kampanyaları 2013’de yüzde 11’e, 2014’de ise yüzde 14’e yükseldi. Ancak 2015 yılında yeniden düşüş eğilimine geçti. Buna göre; kampanya oranı 2015’te yüzde 8’e, 2016’da ise yüzde 6’ya düştü.

OFFİNE KAMPANYALARDA DA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR İLK SIRADA

BrandZone’un açıkladığı offline kampanya trendlerine göre; 2012-2016 yılları arasında okula dönüş döneminde en çok kampanya düzenlenen kategori dizüstü bilgisayar oldu. Tüm kampanyalar içerisinde dizüstü bilgisayar kampanyalarının payı; 2012’de yüzde 13 olurken bu oran 2013’te yüzde 14’e yükseldi. 2014’te yüzde 11’e düşerken, 2015’te yüzde 27’ye ve 2016’da yüzde 28’e yükseldi. En çok kampanya düzenlenen ikinci kategori TV kampanyaları oldu. TV kampanyalarının payı; 2012’de yüzde 12 olurken bu oran 2013’te yüzde 14’e, 2014’te yüzde 15’e yükseldi. 2015’te tekrar yüzde 10’a düşerken, 2016’da yüzde 15’e yükseldi.

En çok kampanya düzenlenen kategorilerde üçüncü sırayı akıllı telefon kampanyaları aldı. Akıllı telefon kampanyalarının payı 2012’de yüzde 6 olurken bu oran 2013’te yüzde 11’e, 2014’te yüzde 17’e yükseldi. 2015’te tekrar yüzde 13’e, 2016’da ise yüzde 11’e düştü. En çok kampanya düzenlenen kategorilerde dördüncü sırayı ise tablet kampanyaları aldı. Tablet kampanyalarının payı 2012’de yüzde 3 olurken bu oran 2013’te yüzde 11’e, 2014’te yüzde 15’e yükseldi. 2015’te tekrar yüzde 9’a, 2016’da ise yüzde 4’e düştü.

ONLİNE KAMPANYA TRENDLERİ: AKILLI TELEFONLAR ZİRVEDE

BrandZone, online satış sitelerinin yayınladığı kampanyaların son 3 yıllık verilerini açıkladı. Okula dönüş döneminde online kampanyalarda zirve akıllı telefon kampanyalarının oldu. Tüm kampanyalar içinde akıllı telefon kampanyaları 2014’te yüzde 27’lik kampanya oranına sahipken, bu oran 2015’te yüzde 29’a yükseldi. 2016’da ise yüzde 20’ye düştü. Online kampanyalarda akıllı telefon kampanyalarının ardından en çok kampanya düzenlenen ikinci kategori TV kampanyaları oldu. TV kampanyaları 2014’te yüzde 25’lik kampanya oranına sahipken, bu oran 2015’te yüzde 12’ye düştü. 2016’da ise yüzde 17’ye yükseldi. Online kampanyalarda en çok kampanya düzenlenen üçüncü kategori dizüstü bilgisayar oldu. Dizüstü bilgisayar kampanyaları 2014’te yüzde 12’lik kampanya oranına sahipken, bu oran 2015’te yüzde 15’e yükseldi. 2016’da ise yüzde 12’ye düştü. Online kampanyalarda en çok kampanya düzenlenen dördüncü kategori tablet oldu. Tablet kampanyaları 2014’te yüzde 12’lik kampanya oranına sahipken, bu oran 2015’te yüzde 3’e düştü. 2016’da ise yeniden yüzde 7’ye yükseldi.

Son 3 sene verilerine göre; akıllı telefonların ortalama online kampanya yüzdesi mağaza ve reklam kampanyalarına göre yüzde 11 fazlayken; TV kampanyalarında yüzde 5 daha az, dizüstü bilgisayar kampanyalarında yüzde 9 daha az, tablet kampanyalarında yüzde 2 daha az oldu.

Online-Offline karşılaştırması: Online Kampanyalar Artış Trendinde Olsa da Offline Kampanyalar Liderliği Bırakmıyor!

Okula dönüş dönemi kampanya trendlerini karşılaştıran BrandZone verilerine göre; offline kampanyalar liderliğini koruyor. Buna göre 2014’te yüzde 78 offline, yüzde 22 online; 2015’te yüzde 76 offline, yüzde 24 online; 2016’da ise yüzde 74 offline, yüzde 26 online kampanya düzenlendi. Online kampanyalar her yıl yüzde 2 arttı.

ONLİNE VE OFFLİNE KAMPANYALARDA LİDER MARKALAR BELLİ OLDU!

BrandZone verilerine göre; okula dönüş dönemi kampanyalarında online alanda en aktif marka 2014 ve 2015 yıllarında Samsung olurken, 2016’da LG ipi göğüsledi. Offline kanalda ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Samsung en fazla kampanya düzenleyen marka olurken 2015’te Lenovo, 2016’da ise HP ilk sırayı aldı.

ONLİNE VE OFFLİNE KAMPANYALARDA EN AKTİF SATIŞ KANALLARI ORTAYA ÇIKTI

Okula dönüş dönemi kampanyalarında online alanda en aktif satış kanalı 2014-2016 yılları arasında Hepsiburada oldu. Offline alanda ise 2012 yılında Media Markt birinci olurken, 2013-2015 yılları arasında ise Teknosa liderliğe yerleşti. Teknosa 2016’da liderliği Vatan’a kaptırdı.