Okula başlamanın maliyeti minimum 370 lira

2017-2018 eğitim-öğretim dönemi, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde, ders kitapları öğrencilere ücretsiz sunulurken, okulların verdiği listelerle kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ürünleri alışverişine başlayan veliler, bütçelerini zorlamayan uygun fiyatlı ürün arayışına girdi.

İlkokula başlayacak bir öğrenci için kıyafet ve ayakkabı 170 TL, kırtasiye ürünleri ise 200 TL'den başlıyor. Öğrenciler, İstanbul'da ilkokula en az 370 lira maliyetle başlıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Şenol Aras, okul kıyafetlerinin semtlere göre değişiklik gösterdiğini belirterek, "Ana sınıfı ile 4'üncü sınıfa kadar olan giyim harcamaları 110-140 TL, 5'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar olan öğrencilerin giyim masrafları 120-150 TL, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar eğitim gören lise öğrencilerinin kıyafet giderleri ise ortalama 150-160 TL arasında değişiyor" dedi.

"Kırtasiyede güvenli ürün oranı yüzde 99"

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, kırtasiye ürünlerinde döviz kurlarındaki artış sebebiyle bu yıl ortalama yüzde 25 civarında fiyat artışı gerçekleştiğini ifade ederek, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için bir öğrencinin ana gereksinimler ve çanta dahil, kitap hariç ortalama kırtasiye masrafının 200 TL ila 265 TL arasında değiştiğini söyledi.

Döviz kurlarının yanı sıra birçok ürüne gelen ilave gümrük vergilerinin de kırtasiye fiyatlarına yansıdığını belirten Şendil, "Türkiye’de sektörün büyüklüğü yaklaşık olarak 3,5-4 milyar dolar. Çin’den genellikle Türkiye’de üretimi olmayan ürünler geliyor. Birçok marka, yerli imalata başladığı ve ek vergiler de geldiği için Çin’den eskiye oranla daha az ürün giriş yapıyor. Çin’den gelen ürünler yerli üretimde karlılığı da etkiliyor. Firmalar daha az kar ediyor, bu da maliyeti zorluyor. Burada devletin üreticiyi desteklemesi şarttır. Devlet, Çin’den gelen ürünlere ek vergi getirdi. Dolayısıyla üretici açısından bakarsak koşullar düne göre daha iyi sayılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

TÜKİD Başkanı Şendil, velileri ve öğrencileri, kırtasiye alışverişi yaparken, üzerinde TSE damgası bulunan ya da 'CE' belgesi olan veya ambalajlı ve üreticisi belli olan etiketli ürünleri satın almaları konusunda uyardı.

Şendil, şunları söyledi:

"Geleceğimiz olan çocuklarımızın en sağlıklı, en güvenilir ve yenilikçi ürünleri kullanarak gelişim ve eğitimlerini tamamlamaları konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirirken, tüm milletimize, öğrencilerimize, kıymetli eğitimcilerimize, velilerimize ve sektörümüze 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum.

Kırtasiye, gelişimi için tüm paydaşlarının el ele verdiği, birlik ve beraberliğin olduğu bir sektör halinde büyümeye devam ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar ve kurduğumuz sağlıklı iletişim neticesinde, kırtasiyede güvenli ürün oranı yüzde 99’a çıktı. Kırtasiye ürünlerinde güvensiz ürün oranı ise yüzde 1'e kadar düştü. Sektörümüzle ilgili çıkarılacak tebliğ, yönetmelik ve genelgelerde devletle iş birliği yapmak istiyoruz."

Yeni dönemde bazı kırtasiye fiyatları ise şu şekilde:

Ürün Birim fiyatı (TL)

Küçük boy yazı defteri 2,80

Küçük boy resim defteri 4,00

Makas 2,80

Yapıştırıcı 5,50

Kalem çantası 10,00

Kalemtıraş 2,50

Kırmızı kalem 12 adet 12,50

Silgi 1,10

Kursun kalem 1 adet 1,00

Ataç 1,20

Sayı fasulyesi 1,70

Abaküs 8,70

Oyun hamuru 4 renk 12,00

Sunum dosyası 60'lık 16,00

Kuru boya 12 renk 6,50

Pastel boya 12 renk 4,50

Elişi kağıdı 10 lu 3,00

Çelik matara 20,00

Beslenme çantası 23,00

Renkli sünger 6,00

Parmak boyası 6 renk 9,00

Cetvel 7,00

Fon kartonu 10 renk 4,00