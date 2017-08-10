'Okul zili psikolojimi bozdu' dedi, kabloları kesti

Tamir edilen ses sistemi çalışmayınca kabloların yeniden kesilmiş olduğu görüldü. Bunun üzerine okul müdürü kamera kayıtlarını izledi. Kayıtlarda 17 ve 19 Eylül akşamı okulun karşısındaki emlakçıdan çıkan birinin ses sisteminin kablolarına zarar verip okul kameralarını da kırdığını gördü. Müdür görüntülerdeki Orhan Çebi hakkında suç duyurusunda bulundu. Çebi, ilgili kurumlara yaptığı başvurulardan bir türlü sonuç alamadığını, okulun zil sesinin yüksek seviyede tutulduğunu belirterek ruh sağlığının bozulmasından dolayı böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Bakırköy 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi kamu malına zarar verme suçundan Çebi’ye verdiği 1 yıl 15 gün hapis cezasını, geçmişteki hali, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık nedeniyle erteleme kararı aldı.