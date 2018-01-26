Okul yöneticisi atama yönetmelik taslağı askıda

Okul yöneticisi atama yönetmelik taslağı MEB Veri Toplama Modülü’nde yayınlanarak askıya çıkarıldı. Bu kapsamda paydaşların, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmelik Taslağı’yla ilgili öneri ve isteklerini modül aracılığıyla 15 gün içerisinde bildirebileceği açıklandı. Eğitim İş Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk’un verdiği bilgilere göre, taslakta okul yöneticileri atamalarında yazılı ve sözlü sınav öngörülüyor. Yazılı ve sözlü sınavın ortalaması alınarak atama yapılacak. 4 ve 8 yılını dolduran yöneticiler için görev süresinin uzatılması noktasında bir ek form dizayn edildi. Görev sürelerinin uzatılması sözlü sınava göre değil, değerlendirme formuna göre yapılacak. Atama puanı 6 ay geçerli olacak. Mevcut yönetmelikte sözlü sınava kişiler; adayın başarıları, ödülleri, eğitim durumu gibi kriterlerin göz önüne alındığı değerlendirme formuna göre çağırılıyordu. Taslak, yazılı sınav puanına göre sözlüye çağırılmasını öngörüyor.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün sayfasında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Amacımız, paydaşlardan gelen görüş ve önerileri de dikkate almak suretiyle taslağa son şeklini vermek. Bu anlamda, taslakta yer alan düzenlemelerle ilgili belirtilecek olumsuz görüşlere yönelik mutlaka öneri de getirilmesi, amacımızın karşılanması açısından önem arz ediyor. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla paydaşların görüşlerini almak üzere düzenlemenin, muhatapların lehine olabilecek tüm hususları içerecek şekilde oluşturulmasına özen gösteriliyor. Bakanlığımızın veri toplama modülünde yayınlanan yönetmelik taslağının son şekli, üst hukuk normlarına aykırı olmamak ve eğitim öğretim hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde olması kaydıyla, alınan görüş ve öneriler de değerlendirilecek.”