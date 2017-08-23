Okul yöneticileri liderler zirvesinde buluştu

Doğa Koleji Doğa Liderlik ve Gelişim Akademisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Eğitim Liderleri Zirvesi’ 21-22 Ağustos’ta Acıbadem Bilim Doğa Koleji’nde yapıldı. Zirveye, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kurumun bölüm başkanları, zümre başkanları, ilk-orta-lise müdürleri, halkla ilişkiler yöneticileri ve kampüs yöneticileri katıldı. Yeni eğitim yılının vizyonu yöneticilerle paylaşıldı.

YÜZDE 15 BÜYÜDÜK

Eğitim Liderleri Zirvesi’nde açılış konuşması yapan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Doğa Koleji’nin bu yıl yüzde 15 büyüdüğünü belirtti. Lüle, “Başarılı eğitimcilerle yolumuza devam ediyoruz. Okul müdürlerimiz akademik başarıdan, personel yönetiminden, okullarda düzenlenen etkinliklerden ve tesisteki düzenden sorumludur. Yöneticilerimizin adaletli bir çizgide yer alarak, profesyonel yönetici gibi davranmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

LİYAKAT VE ADALET EN GÜZEL ŞEY

Eğitim Liderleri Zirvesi’nde yöneticilere seslenen yazar Ahmet Şerif İzgören geleceğin liderlerinin nasıl olması gerektiğine de değindi. İzgören, “Liyakat ve adalet dünyadaki en güzel şey. Liderlik gücünü, kişilik, yetki, karar alabilme ve bilgi oluşturur” dedi.

GELECEĞİN LİDERLERİ YETİŞTİRİLECEK

Doğa Koleji Genel Müdür Yardımcısı Erkut Bozkurt ise lider ruhlu eğitimcilerin geleceğin liderlerini yetiştireceğini dile getirdi. Yönetim Kurulu Eğitim Baş Danışmanı Mahmut Oyman ise yaptığı konuşmada, “Eğitim ilişkilerinde eğitilenlerin ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunanların otoritesi saygınlığa ve sevgiye dayanmak zorundadır. Bu yönetim modelinde meslektaşların eşitliği, personelin birlikteliği kurumsal düşünce ile birlikte vardır ”dedi.