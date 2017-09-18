Okul yolunda kaza: Anne ile oğlu öldü

Eğirdir’in Bağacık Köyü’nde oturan Zafer Erol, eşi Keziban Erol ile oğlu Abdullah Erol’u Isparta merkezdeki okuluna götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Eğirdir- Isparta karayolunda giden Zafer Erol’un yönetimindeki otomobil saat 08.30 sıralarında Beşevler Mevkii’nde sürücünün kontrolünden çıktı. Takla atan otomobil yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza ardındanÿçok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Keziban Erol ve Abdullah Erol’un kaza yerinde öldüğünü belirledi. Yaralı kurtulan sürücü Zafer Erol ise, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Anne ile oğlunun cenazeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Şarampoldeki otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Kazada annesi Keziban Erol ile birlikte yaşamını yitiren Abdullah Erol’un, TEOG sınavı sonucunda Atabey İlçesi’ndeki Atabey Anadolu Lisesi’ni kazandığı belirtildi. Abdullah Erol’un kısa süre önce yine ailesiyle okula gelip kayıt işlemlerini tamamladığı, bugün de ailenin yeni eğitimyılının ilk günü dolayısıyla birlikte okula gittiği kaydedildi.