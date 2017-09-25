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    Okul yardımını hangi Jobcenter verecek?

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 11:53 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 11:53

    Almanya’da uzun süre işsiz olan ve çocuğunu tek başına yetiştiren anne veya babalar, çocukları için bağlı oldukları iş bulma merkezlerinden (Jobcenter) okul yardımı alabiliyor.

    KALEM, defter, kitap ve çanta gibi okul için gerekli olan malzemeleri almak için ayrılan okul parası ödeneğinden hangi iş bulma merkezinin sorumlu olduğu sorusu, bir süre önce dava konusu olmuştu. Merak edilen şuydu: Çocuğun sürekli yanında kaldığı annenin bulunduğu ilçedeki Jobcenter mi, yoksa çocuğun belirli zamanlarda yanına gidip kaldığı babasının ikamet ettiği ilçedeki Jobcenter mi ödeneği verecekti?
    İki iş bulma merkezi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Dortmund Sosyal Mahkeme’de görülen davadan çıkan kararı Ayhan Can yazdı.

    SALI GÜNÜ HÜRRİYET’TE HÜRDANIŞ KÖŞESİNDE.

    Etiketler: Hürdanış , Ayhan Can , okul yardımı
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