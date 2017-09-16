Okul temizliği öğrenci sağlığını etkiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Yaşar Avcı, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okullarda, özellikle toplu yaşamanın getirmiş olduğu risklere bağlı olarak hijyen ve temizlik konularında zafiyetler yaşanabildiğini anlattı.

Temiz olmayan çevre koşullarının çocukların hasta olmasına neden olabileceğini söyleyen Avcı, "Bu yüzden okulda, ortak kullanımın yoğun olduğu lavabo ve tuvaletlerin, sınıfların, spor salonlarının ve koridorların temiz olması gerekiyor. Her teneffüste tuvalet ve lavaboların temizliğinin yapılması, bu alanlarda tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve sıvı sabunun bulundurması oldukça önemli. Ayrıca tuvaletlerde akar su olmalı, çöp kutusu bulundurulmalı, çöp kovası ayakla açılma mekanizmasına sahip olmalı ve öğrencilerin el değmeden atıklarını çöp kutularına atması sağlanmalı" dedi.

Avcı, sınıfların sık sık havalandırılması gerektiğini vurgulayarak, sıra, sandalye, masa ve çocukların kullandığı dolap varsa bu alanların da sık sık temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Sınıftaki perdelerin sık sık yıkanması, kalorifer peteklerinin de temizliğinin yapılması gerektiğini söyleyen Avcı, spor salonları ve spor malzemelerinin de temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Avcı, öğrencilerin kişisel temizliğinin en önemli konu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yemekten önce ve sonra, tuvaletten sonra, ayakkabı ile temasta bulunulduğunda, herhangi bir kirli iş yapılmasının ardından el temizliğine dikkat edilmeli. Bunun için akar su altında eller ıslatılmalı, sabunlanmalı ve tüm yüzeyi, parmak araları, el sırtı ve ayası ovalanarak yıkanmalıdır. Daha sonra da durulanarak kurulanmalı. Toplu yaşam alanlarında el yıkamada sıvı sabunun ve kurulamada tek kullanımlık kağıt havluların tercih edilmesi önemlidir. Çocuklar beden eğitimi dersi sırasında giysi değişikliği yapıyorlarsa, okul elbiselerini temiz olarak katlamaları ve dersten sonra da giymeleri öneriliyor."

Kantinlerin de özenle temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Avcı, kantin görevlisinin temiz kıyafetler giymesi, sokak elbiseleriyle çalışmaması gerektiğini anlattı.

Avcı, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması sırasında ellerinin temiz olması, eldiven ve maske kullanmasının önemine de işaret ederek, önerilerini şöyle sıraladı:

"Eldiven kullanırken yiyecek dışında başka bir yere dokunulduysa eldivenlerin değiştirilmesi, yiyecek ve içecek hazırlanırken kullanılan mutfak malzemesinin temiz olması şart. Servis sırasında farklı yiyeceklere ayrı kaşıklar kullanılmalı. Mutfakta yiyecek ve içecek servisi yapan görevlinin, çocukların verdiği paraya kullandığı eldivenle dokunmaması, yiyecek ve içecekleri temiz eldivenle servis etmesi önemli. Çocuklara tek kullanımlık tabak, çatal ve kaşık verilmeli."