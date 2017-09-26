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    Hürriyet >Eğitim>Okul sütü ihalesi 25 Ekim'de

    Okul sütü ihalesi 25 Ekim'de

    AA
    26.09.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 12:16

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için okul sütü ihalesinin 25 Ekim'de yapılacağını söyledi.

    Fakıbaba, geleceğin yetişkinleri olacak anasınıfı ve ilkokul çağındaki öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla Okul Sütü Programı'nın uygulandığını belirtti.

    Türkiye’deki toplam süt üretimi miktarının yıllık 18,5 milyon ton olduğunu belirten Fakıbaba, bunun yaklaşık 9 milyon tonunun sanayiye gittiğini söyledi.

    Fakıbaba, program kapsamında yılda yaklaşık 60 bin ton süt kullanıldığını anlatarak, şöyle devam etti:
    "Okul Sütü Programı'nı Bakanlığımız koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nca ortaklaşa olarak ülkesel ölçekte 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren uyguluyoruz. Altı yıldır başarıyla uygulanan bu program kapsamında toplam 1 milyar 500 milyon kutu (300 bin ton) süt dağıtımı gerçekleştirildi. Bu uygulama döneminde ise yaklaşık 32 bin 128 okulda 6 milyon 56 bin 400 öğrenciye 60 bin ton okul sütü dağıtımını planlıyoruz.

    Programın 7'inci uygulama yılındaki okul sütü dağıtımı, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren dönem boyunca devam edecek. 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü, öğrencilerimize pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada üç gün süreyle dağıtılacak." 

    İHALE, 25 EKİM'DE
    Fakıbaba, 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlayacak olan okul sütü temininin, Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesine göre ‘açık ihale’ usulüyle 25 Ekim'de Bakanlıkta yapılacağını bildirdi.

    Bakan Fakıbaba, ihale dokümanına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden veya https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresinden ulaşılabileceğini söyledi.

    Etiketler: Okul sütü , ihale , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı , Ahmet Eşref Fakıbaba , Eğitim
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