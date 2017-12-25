Okul STEM Festivali düzenledi

STEM tüm dünyanın 21’inci yüzyıl eğitiminde en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Nesibe Aydın Okulları’nın 23 Aralık’ta Konya Bilim Merkezi’nde düzenlediği STEM Festivali’nde 3 bin 500 katılımcı bilimle buluştu. Etkinlikte robotik, kodlama, mühendis çocuk, üç boyutlu yazıcılar, ahşap tasarım alanlarının yanı sıra; Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TİMSS) sınavlarına yönelik soru yazma atölyelerinin de içinde yer aldığı 35 atölye düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu’nun açılış konuşmasının yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak ile STEM Makers Fest/Expo Başkanı Gültekin Çakmakçı da etkinlik hakkında bilgilendirici konuşmalar yaptı. Katılımcılar, sergi salonlarındaki ‘STEM’ ve ‘Maker’ alanlarında gün boyunca bilimle dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.