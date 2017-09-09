Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı

Kaçak göçmenlerin Fatih’te çetenin kiraladığı evlerden çıkarılarak İskenderpaşa Mahallesi’ndeki bir AVM’nin yanında minibüse bindirildiği istihbaratının alınmasıyla polis harekete geçti. Operasyonda okul servisinde 4’ü çocuk 30 göçmen yakalandı. Organizasyonu yöneten 4’ü Iraklı 5 kişi de gözaltına alındı. Göçmenlerin şişme botlarla Meriç nehrinden geçirileceği, buradan Romanya’ya götürüleceği, Romanya’dan da Avrupa ülkelerine götürülecekleri belirlendi. Kaçak göçmenlerin kişi başı 5 ile 10 bin dolar arasında kaçakçılara para ödediği saptanırken, çetenin uluslararası bağlantılarının çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



