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    Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    09.09.2017 - 23:33 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 23:33

    KAÇAKÇILIK Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesinin Suriye, Irak ve İranlı kaçak göçmenleri Avrupa’ya götürmek üzere organizasyon yaptığı bilgisini aldı.

    Kaçak göçmenlerin Fatih’te çetenin kiraladığı evlerden çıkarılarak İskenderpaşa Mahallesi’ndeki bir AVM’nin yanında minibüse bindirildiği istihbaratının alınmasıyla polis harekete geçti. Operasyonda okul servisinde 4’ü çocuk 30 göçmen yakalandı. Organizasyonu yöneten 4’ü Iraklı 5 kişi de gözaltına alındı. Göçmenlerin şişme botlarla Meriç nehrinden geçirileceği, buradan Romanya’ya götürüleceği, Romanya’dan da Avrupa ülkelerine götürülecekleri belirlendi. Kaçak göçmenlerin kişi başı 5 ile 10 bin dolar arasında kaçakçılara para ödediği saptanırken, çetenin uluslararası bağlantılarının çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    Etiketler: Göçmen , insan kaçakçılığı , gazetehaberleri
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