Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Okul servisinin sürücüsü alkollü çıktı

    Okul servisinin sürücüsü alkollü çıktı

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 12:31 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 12:31

    Kırklareli'nde denetim sırasında alkollü çıkan servis şoförünün ehliyetine el konuldu.

    Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerden ve yakın köylerden kent merkezine öğrenci taşıyan servislerini drone da kullanarak denetledi.
    Denetim sırasında Kadıköy köyü yakınlarında durdurulan S.T'nin kullandığı servis aracı durdurulunca sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
    Sürücünün ehliyetine el konulurken öğrenciler okula servisin bağlı olduğu şirketten gelen bir başka sürücüyle bırakıldı.

    Sürücü S.T ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

    Bu arada servisin bağlı olduğu şirket, şoförle sözleşmelerini fesh ettiklerini açıkladı.

    Etiketler: Okul servisi , alkollü servis şoförü , Kırklareli
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri