Okul servisinde bonzai içerken yakalanan şoför kovuldu

Okulların açılmasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mobil Okul Timleri'nden (MOT) bir ekip, 3 Ekim’de Ataşehir’de okul çevrelerinde denetleme görevi yaparken, Bilfen okullarına servis hizmeti veren bir şirkete ait minibüste şoför Servet Göldağ’ı bonzai içerken yakalamıştı.

Geçmişte uyuşturucu kullanmaktan emniyette kaydı bulunan Göldağ’ın hükümlü olmadığı için adli sicil kaydı temiz olan belgeyle çalıştığı anlaşılmıştı. Göldağ, emniyetteki ifadesinde, “Bir torbacıdan uyuşturucuyu aldım. Zaten kullanıyordum o gün de kullandım” demişti. Göldağ, uyuşturucu kullanmaktan hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakılmıştı.

AYNI GÜN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Olayın yaşanmasından sonra Bilfen Okullarının sahibi Fatih Öztürk, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada,”Kurumumuza hizmet veren tüm servis sürücülerinde olduğu gibi adı geçen servis sürücüsünün de işe alımı sırasında sabıkasızlık kaydı ve yeterlilik belgeleri mevcuttur. Konuyla ilgili olarak 03.10.2017 tarihinde servis sürücüsünün kurumumuzla ilişiği kesilmiştir” dedi.

OKULLAR AÇILIRKEN MOT TİMLERİ KURULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı İstanbul Güvenli Eğitim Projesi (İSGEP) kapsamında, şehirdeki ilk ve orta öğretim kurumlarında güvenliği sağlamak üzere Mobil Okul Timleri kurulmuştu.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri alınmasının öngörüldüğü ve bu çerçevede Çocuk Polisi, Asayiş Polisi, TDP Polisi, Trafik Polisine bağlı personellerden oluşan Mobil Okul Timleri (MOT) kurulduğu kaydedilmişti.



3.944 OKULDA DENETİM DEVAM EDİYOR

MOT timleri, okulların açılmasından bugüne kadar 3944 okulda denetleme yaptı. Okul çevrelerinde 31.254 kişi GBT’den geçirildi. 64 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 292 kişiye idari işlem yapılırken, 159 aranan kişi yakalandı. Derste olması gerekirken okul çevreleri ve parklarda bulunan 77 çocuk okul ve ailelerine teslim edildi. 6638 servis aracı denetlendi. 169 servise işlem yapıldı. 3569 araçta arama yapıldı. 190 kişiye işlem yapıldı. 2455 işyerine denetleme yapılırken 44 işyerine işlem uygulandı. 8 delici ve kesici alet bulundu. 106 gram narkotik madde bulundu. 30 kişiye uyuşturucudan adli işlem yapıldı. 719 kaçak sigara ele geçti. 1 silah ve 2 kurusıkı tabanca ele geçti. MOT Timleri dün de okul ve okul çevrelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü.