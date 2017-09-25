Okul servis şoförlerine eğitim

‘Trafik Genel Eğitim Planı Çalıştayı’nda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, bakanlık olarak, okul öncesinden ortaöğretimin sonuna kadar örgün eğitimin her kademesinde ve yaygın eğitim kurumlarında trafik güvenliği konusunda birçok farklı çalışma yaptıklarını ve bu kapsamda bakanlık tarafından ‘Trafik Genel Eğitim Planı’ hazırlandığını belirtti. Erdem, "Daha ilkokula başlamadan okul öncesi eğitimdeyken çocuklarımıza cezbedici etkinliklerle onların zihinlerinde kalıcı bir trafik bilinci oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. İlkokul 4’üncü sınıflarda trafik ve ilkyardım dersi, 9’uncu sınıflarda ise sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi olarak zorunlu dersler arasında yer alıyor" diye konuştu.

KURSLARA ‘TRAFİK ADABI’ DERSİ KONULDU

2016 yılı başından itibaren özel motorlu taşıt sürücü kurslarında zorunlu dört saat trafik adabı dersi konulduğunu anımsatan Erdem, bu dersin birçok konusunun 2017-2018 öğretim yılından itibaren dokuzuncu sınıflarda okutulmaya başlandığını belirtti. Erdem, bu derslere ilişkin, "Bu derslerde sürücülere trafikte sakin ve kibar olarak, empati ve iletişim ile diğer sürücülere tolerans göstererek trafik kazalarının, kavgaların ve diğer tüm olumsuzlukları engellenebileceği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu çalışmaların yanında 2013'ten bu zamana kadar sürücü kurslarındaki eğitim ve sınavların AB ülkelerinde uygulanan standartlara uygun hale getirildiğini bildiren Erdem, bu çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı.

Orhan Erdem, çocukları okullara taşıyan okul servis araç şoförlerinde trafik kültürü oluşturmak ve güvenli sürücülük farkındalığının artırılması konusunda da çalışmalar yaptıklarını anlattı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında 2015'te bir protokol imzalandığını ve bu kapsamda, 108 bin okul servis aracı şoförünün hizmet içi eğitiminden geçirildiğini belirtti.

Bakanlığın 12 Eylül'de "Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı" ile de okul ve taşımalı eğitim servis araçları için alınacak güvenlik tedbirlerini görüştüklerini aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Toplumun bir parçası olan, geleceğimize yön verecek değerli öğrencilerimizde güvenli trafik hakkında farkındalık oluşturmak ve konunun önemine dikkat çekmek için yürüttüğümüz çalışmalarla öğrencilerimize ve aslında toplumumuza yatırım yaptığımızın bilincindeyiz. Bizlere teslim edilen ve yarınlarımızın sahipleri olan çocuklarımızın eğitimi bizim için ne kadar önemliyse şüphesiz onların can güvenliği de bizim için bir o kadar önemli. Toplumdaki her birey trafik kurallarına uymanın kendisinin ve başkalarının güvenliği için olmazsa olmaz olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Kurallara uymak, insanın hem kendisine hem de topluma karşı bir yükümlülüğüdür.