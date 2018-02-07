Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Öğrenci maketiyle sürücülere uyarı

    Öğrenci maketiyle sürücülere uyarı

    AA - Fotoğraf: DHA
    07.02.2018 - 17:30 | Son Güncelleme:

    Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde okul önündeki yaya geçidine yerleştirilen 2 öğrenci maketiyle sürücülerin dikkatli geçmeleri sağlanıyor.

    Babaeski Belediyesince, Fatih Caddesi'nde Cumhuriyet İlkokulu önündeki yaya geçidine biri kız karşılıklı 2 sırt çantalı, mavi önlüklü polyester döküm maket konuldu. Bu sayede öğrencilerin yaya geçidine yaklaştıklarında yavaş ve kontrollü bir trafik akışı sağlamaları hedefleniyor.

    Belediye Başkanı Abdullah Hacı, öğrencilerin can güvenliği açısından maketlerin dikkat çekici ve sürücüleri uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi.

    Maketlerin olası trafik kazalarının önüne geçilmesinde bir önleyici hizmet vazifesi yürüteceğini belirten Hacı, “Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin kullandığı yaya geçine üzerinde öğrenci maketleri koyduk. Bunlar aracılığı ile sürücüleri okul önünden geçtiğine ve buradan çoğunlukla öğrencilerin geçebileceğine karşı uyarı olmasını istedik. Maketler sayesinde olası trafik kazalarının da önüne geçeceğimize inanıyorum” dedi.

    Maketlerin sürücülerin rahatlıkla görebileceği şekilde konuşlandırıldığını anlatan Hacı, şöyle devam etti:
    “Maketler 1,5 metre boyunda ve öğrencileri andıracak şekilde üzerinde çanta ve önlük şekilleri var. Sürücüler rahatlıkla heykelleri görebilir ve okul çevresinde olduklarını anlayarak trafikte ona göre seyredebilir. Bunun örneklerini yurt dışında gördüm ve ilgimi çekti. Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk bizde olduğunu tahmin ediyorum. Buradaki maketleri gören sürücüler daha dikkatli olacaklar. Zaten uzaktan ilk bakıldığında da gerçeğini andırıyor.”

    Hacı, bütün okulların önündeki yaya geçitlerine öğrenci maketleri koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

    Etiketler: OKUL , ÖĞRENCİ , Öğrenci Maketi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri