Okul öncesinde kes-yapıştır tarih oluyor

DİYARBAKIR’IN KARPUZU ANTEP’İN BAKLAVASI

Oyun oynatarak öğretmeyi merkeze alan etkinlik havuzu oluşturuldu. İçeriklerin yüzde 50’sinde oyun, hareket ve dramaya yer verilerek öğrencilerin kavramları somutlaştırması benimsendi. Sanat, doğa, drama, fen, hareket eğitimi, Türkçe okuma-yazmaya hazırlık, matematik, müzik, alan gezisi gibi konu başlıklarında 353 etkinlik oluşturuldu.

Materyallerde, yerel farklılıklara da dikkat çekildi. Diyarbakır karpuzuyla, Isparta halısıyla, Gaziantep baklavasıyla tanıtılacak. Pilot uygulama illerindeki öğretmenler geri bildirimde bulunacak. Dönüşlerin ardından gerekli düzenlemeler yapılarak materyaller tüm okul öncesi kurumlarının kullanımına sunulacak. 2018-2019 öğretim yılında Türkiye geneline yaygınlaştırılması hedeflenen içerikler, EBA üzerinden kreşler, özel kurumlar ve ailelerin de erişimine açılacak. Böylece aileler de evde çocuklarının eğitimine oyun oynayarak katkıda bulunabilecek.

GENÇOĞLU: NİTEL TAÇLANDIRMA

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Okul öncesi eğitimde özellikle son yıllarda okullaşma oranları ve okula erişim konusunda ciddi ilerlemeler kaydettik. Üç yılda okula erişimi sağlanan çocuk sayısında her yıl ortalama 100 bin artış oldu. Bu sene de önceki yıla göre yaklaşık 150 bin artış bekliyoruz. Nicel ilerlemelerin nitelik anlamında da taçlandırılmasını amaçlıyoruz. Eğitim içeriklerinin çocukların ihtiyaçları, yaş grubunun özelliği, Türk milletinin milli, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun verilmesi ve çocuklarımızın daha nitelikli eğitim ortamlarında yetiştirilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor.”