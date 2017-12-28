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    Okul öncesinde kes-yapıştır tarih oluyor

    Gamze KOLCU/ANKARA
    28.12.2017 - 21:43 | Son Güncelleme:

    MEB, okul öncesi eğitiminde ‘kes-yapıştır’ dönemini kapatıyor. 190 bin okul öncesi öğrencisi doğayı, sanatı, fen ve matematiği oynayarak öğrenecek. Bu yıl 37 ildeki 191 ilçede pilot uygulaması başlayan zorunlu okul öncesi eğitimin ardından öğretim materyalleri geliştirildi. Bunlara interaktif erişim için tamamen dijital içerik oluşturuldu. ‘Okul Öncesi Eğitim Materyalleri Pilot Uygulaması’nda MEBBİS’te minikler için ‘El Ele Okul Öncesi Eğitime 1-2-3’ eğitim materyalleri ile öğretmenler için ‘Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Kitabı’ yayımlandı. Yaklaşık 8 bin 300 öğretmen eğitime alındı. 190 bin civarında öğrenci yeni okul öncesi eğitim tekniğiyle tanıştı.

    DİYARBAKIR’IN KARPUZU ANTEP’İN BAKLAVASI

    Oyun oynatarak öğretmeyi merkeze alan etkinlik havuzu oluşturuldu. İçeriklerin yüzde 50’sinde oyun, hareket ve dramaya yer verilerek öğrencilerin kavramları somutlaştırması benimsendi. Sanat, doğa, drama, fen, hareket eğitimi, Türkçe okuma-yazmaya hazırlık, matematik, müzik, alan gezisi gibi konu başlıklarında 353 etkinlik oluşturuldu.
    Materyallerde, yerel farklılıklara da dikkat çekildi. Diyarbakır karpuzuyla, Isparta halısıyla, Gaziantep baklavasıyla tanıtılacak. Pilot uygulama illerindeki öğretmenler geri bildirimde bulunacak. Dönüşlerin ardından gerekli düzenlemeler yapılarak materyaller tüm okul öncesi kurumlarının kullanımına sunulacak. 2018-2019 öğretim yılında Türkiye geneline yaygınlaştırılması hedeflenen içerikler, EBA üzerinden kreşler, özel kurumlar ve ailelerin de erişimine açılacak. Böylece aileler de evde çocuklarının eğitimine oyun oynayarak katkıda bulunabilecek.

    GENÇOĞLU: NİTEL TAÇLANDIRMA

    MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Hürriyet’e şunları söyledi:

    “Okul öncesi eğitimde özellikle son yıllarda okullaşma oranları ve okula erişim konusunda ciddi ilerlemeler kaydettik. Üç yılda okula erişimi sağlanan çocuk sayısında her yıl ortalama 100 bin artış oldu. Bu sene de önceki yıla göre yaklaşık 150 bin artış bekliyoruz. Nicel ilerlemelerin nitelik anlamında da taçlandırılmasını amaçlıyoruz. Eğitim içeriklerinin çocukların ihtiyaçları, yaş grubunun özelliği, Türk milletinin milli, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun verilmesi ve çocuklarımızın daha nitelikli eğitim ortamlarında yetiştirilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
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