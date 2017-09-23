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    Okul öncesi gelecekteki mesleği etkiliyor

    Gülseven ÖZKAN
    23.09.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 10:33

    Okul öncesi eğitimin uzman isimlerinden Prof. Dr. Ayla Oktay, “0-5 yaş arası, okul öncesi çağı çocuklarının gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem. Çocukların gelecekteki mesleği seçmelerinde bu dönemde aldıkları eğitimin rolü büyük. Bu nedenle kurum seçimine dikkat etmek gerekiyor” dedi.

    Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Oktay, “0-5 yaş arası, okul öncesi çağı çocuklarının gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem. Çocukların gelecekteki mesleği seçmelerinde bu dönemde aldıkları eğitim öğretimin rolü büyük. Bu nedenle kurum seçimine dikkat etmek gerekiyor” diyerek velileri uyardı.

    Okul öncesi gelecekteki mesleği etkiliyor

    Prof.Dr. Oktay, şunları söyledi:

    “Çocukların kendilerini, çevrelerini tanıması; olumlu davranışlar kazanması, diğer insanlarla iletişimi, sorunlara çözüm üretme becerisini kazanmaları, öğrenecekleri etkinlikleri gerçekleştirmeleri önemli. Okul öncesi dönem onların gelecekteki meslek tercihleri hakkında ipucu verirken edinecekleri mesleklerini etkiliyor. Bu nedenle kurum seçimine dikkat etmek gerekiyor.”

    Okul öncesi gelecekteki mesleği etkiliyor

    Levent’te Nevhiz Süer’in kurulucuk yaptığı ‘Merhaba Dünya Anaokulu Okul Sonrası ve Gelişim Merkezi’nin açılışında velilere konuşan Prof.Dr. Oktay’ın ardından söz alan fütürist Ufuk Tarhan ise, gelecekte doğayla iç içe eğitim almanın önemine değinerek şöyle konuştu:

    Okul öncesi gelecekteki mesleği etkiliyor

    “Çocukların geleceğe iyi hazırlanmaları oldukça önemli. Özgüvenli, becerileri iyi gelişmiş, çevresine duyarlı, gelişen teknoloji içinde doğadan kopmayan çocukların yetiştirilmesini önemsiyoruz. Amacımız çocukları geleceğe iyi hazırlamak. Bunun için de onlara her türlü imkânı sunmak, onları doğadan mahrum etmemek gerekiyor. Teknolojinin hızla geliştiği zamanda okul öncesi dönem için bunlar çok önemli. İlk ‘merhaba’ denilen dönemin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu amaçla bu okulda teknoloji dünyasına çocuk yetiştiriliyor ve bunu doğadan kopmadan sunuyor. Ailelere rehberlik desteği de veriliyor.”

    Okul öncesi gelecekteki mesleği etkiliyor

     

     

     

     

     

    Etiketler: Prof. Dr. Ayla Oktay , okul öncesi eğitim , meslek
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