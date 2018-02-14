Okul öncesi eğitimin bütçesi yüzde 250 arttı

Projenin okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatıldığını belirterek, Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı’nın bağışçıları aracılığıyla 81 ilde 81 anaokulu yaptırılıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devredileceğini anlattı.

Projenin 2 yıl önce Bitlis’in Adilcevaz ilçesine inşa edilen bir anaokulu ile başladığını söyleyen Yılmaz, "Semiha Yıldırım hanımefendinin rehberliğinde 2017 yılında 66 ilimizin bağışçıları tespit edildi, okul arsaları belirlenmiş ve 25 ilde inşaatlar başladı. Ay yıldızlı bayrağımızın ilham alındığı modern eğitim gereklerini içerisinde barındıran 500 metrekare kullanım alanıyla 4 derslik ve çok amaçlı salonu bulunan okullarımızda evlatlarımız eğitim alacaklar" dedi.

Bu okulların iç mekanlarının özel olarak tasarlandığını söyleyen Yılmaz, Erzincan, Erzurum, Ordu, Hatay, Batman, Siirt, Samsun, Muş, Antalya, Çanakkale, Elazığ ve Kars'ta yapımı tamamlanan Kızılay anaokullarının Bakanlığın çatısı altında toplanacağını anlattı.

Yılmaz, okul öncesi eğitimin önemini belirterek, "Başbakanımız Yıldırım, 2016’da bize üç hedef belirledi. Bunlardan birincisi okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak, ikincisi ikili eğitime son vermek, üçüncüsü bir yabancı dili evlatlarımıza öğretmek. Okul öncesi eğitim örgün eğitimin bir parçası" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ HER ÇOCUĞUMUZUN BİR YIL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMASINI SAĞLAMAK"

Okul öncesi eğitimle çocukların beden, zihin, duygu gelişimiyle iyi alışkanlıklar kazanmasını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak istediklerini anlatan işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okul öncesi eğitimde 80 yılda alınan mesafeden daha fazlasını bu dönemde katettik. Okul öncesi eğitimde 37 pilot il belirledik. Bu pilot illerde okul öncesi kırtasiye giderlerini ve eğitim materyallerini bakanlığımız karşılıyor. Okul öncesi eğitimin 2017 yılındaki yatırım bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 250 artırdık. 2018’deki artışla son iki yılda yapım bütçesi yüzde 361 artırıldı. Hedefimiz her çocuğumuzun ilkokula başlamadan önce bir yıl okul öncesi eğitim almasını sağlamak."

Yılmaz, okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 90'lara çıkarmak istediklerini söyleyerek, "Bugün Diyarbakır’da 5 yaş için okullaşma oranı yüzde 95, Hakkari’de yüzde 90, Erzincan’da ise yüzde 99. Bu çalışmalara ek olarak eğitim hizmeti ücretsiz" dedi.

"EĞİTİMDE AVRUPA'NIN ÖNÜNDE OLACAĞIZ"

Türkiye'de eğitimin geliştiğini anlatan Yılmaz, "Eğitim alanında Avrupa'dan hemen hemen bir çok alanda çok çok iyiyiz. Yükseköğretimde Avrupa'nın birincisiyiz. Bizden daha fazla okullaşma oranını sağlamış hiçbir ülke yok. Ortaöğretimdeki kızlarımızın ve erkeklerimizin oranı yüzde 82. Ama Avrupa'da bir alanda çok geriyiz o da okul öncesi eğitim. İnşallah bu çalışmayla bu orandaki eksikliğimizi de giderdikten sonra eğitimin her alanında Avrupa'nın önünde olacağız" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, ikili eğitimi kaldırma çalışmalarına da değinerek, şöyle konuştu:

"İkili eğitimi kaldırmak için okul öncesi dahil 58 bin dersliğe ihtiyacımız var, 47 bini inşaat halinde. Allah nasip ederse 2019’da sonuna kadar ikili eğitime son vermek istiyoruz, ama bir alanda özel bir gayret göstermemiz, İstanbul'a özel bir çalışma yapmamız lazım. Eğer İstanbul'da ikili öğretimi çözersek Türkiye’nin geri kalan bütün illerinde ikili eğitimi çözmüş oluruz. Ayrıca 779 okulda 100 binin üzerindeki öğrencimize haftada 15 saat İngilizce dersi veriyoruz. Bir yılın sonunda bu projenin başarısını göreceğiz ve inşallah bu projeyi de önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Türkiye’nin bu günü dünden daha iyi. Hiç şüpheniz olmasın ki eğitimi daha iyi hale getirdikçe Türkiye'nin yarını da bu günden daha iyi olacak."

Programa, Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Vedat Demiröz, Kızılay Genel Başkan Vekili Naci Yorulmaz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın annesi Hatice Topal ile babası Salih Topal ile vatandaşlar katıldı.