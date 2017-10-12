Okul öncesi eğitimde gezici öğretmen dönemi 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2017-2018 akademik yılı açılış programına katıldı. Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu yıl öncelikli hedefimiz, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak. Bütün valilerimizden ricamız var, okul öncesi eğitime öncelikle dikkat edin. Bir hususa daha dikkatinizi çekiyorum. Biliyorsunuz ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim var ama okul öncesinde öğrencilerimizi taşımayacağız, öğretmenlerimizi taşıyacağız. Gezici öğretmen, artık öğrenciler gezmeyecek, öğretmen gezecek. Dolayısıyla daha iyi bir şartı, eğitim imkanını evlatlarımıza vereceğiz. Yine bu yıl okul öncesi eğitimde ilk kez bir başlangıç yaptık. 37 ili pilot olarak seçtik. 37 ilde okul öncesi eğitime ilişkin kırtasiye masraflarını da bakanlık olarak biz karşılıyoruz.

MÜFREDAT GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Öğrencilerin bilgiye daha çabuk ulaşmalarını istediklerini vurgulayan Bakan Yılmaz, “Değişen çağa, değişen bilgiye, değişen teknolojiye uygun olarak bir müfredatı evlatlarımıza kazandırmak, bunun içinde müfredatı gözden geçiriyoruz. Bu yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda yeni müfredatta evlatlarımızı eğitim almaya başlayacaklar. Ve inanıyoruz ki bugün her bakımdan çok ciddi Türkiye’nin geleceği ve eğitimi çok daha iyi olacak. Bu yıl 17 milyon evladımıza 65 bin okulda 1 milyon 62 binin üzerinde öğretmenizle eğitim veriyoruz. Bu eğitim öğretim yılında da ilk defa uygulamalar vardı. Okul öncesi eğitimi söyledim. Bir diğeri yabancı dil yeteneğinin evlatlarımıza kazandırılması, 10’uncu Kalkınma Planı’nda da yabancı dil eğitiminin erken yaşta verilmesi vardı. Anadolu liselerinde değil, ortaokul 5’inci sınıf öğrencileri için bu yıl 81 ilde ortaokulda ve 185 imam hatip ortaokulunda 129 bin öğrencimize haftada 15 saat yabancı dil eğitimi vererekten proje olarak da seçtiğimizi okullarda bir yılın sonunda bakacağız, inşallah olumlu bir netice alırsak geri kalan tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız. Bu yıl ilk defa yaptığımız başka bir uygulama bilimsel yürütülen sanatsal ve sportif faaliyetlerini evlatlarımızın sosyal çalışmalarını bu yıl kayıt altına alıyoruz ki, önümüzdeki dönemde bir etkinlik ve sosyal karnesi olsun” şeklinde konuştu.