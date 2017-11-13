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    Okul müdürleri devamsız öğrenci peşinde

    Eylül YÜCESAN
    13.11.2017 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılının başında okullara bir yazı göndererek, öğrenci devamsızlıklarının iyi takip edilmesi konusunda yöneticileri uyardı. Ayrıca bu yıl “öğrenciler tolerans beklentisine girmesin” diyerek de af çıkmayacağının sinyallerini verdi. Bakanlığın kendilerine “kıyamayacağını” düşünen bazı öğrencilerse ilk derslere ya geç kalıyor ya da hiç girmiyor. Okul yöneticileri de neredeyse her gün sınıfları dolaşarak uyarılarda bulunuyor. Durumu kritik olanların aileleriyle özel olarak görüşüyorlar.

    Okul müdürleri devamsız öğrencilerin peşine düştü. Sınıf sınıf dolaşarak “gereksiz devamsızlık yapmayın” uyarısında bulunuyor, durumu kritik olanların ailesini çağırarak özel olarak görüşüyor. Öğrencilerse bakanlığın kendilerine “kıyamayacağını” ve yıl sonunda “affedeceğini” düşünüyor. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı daha eğitim yılı başında okullara yazı göndererek öğrenci ve ailelerin, “tolerans beklentisine girmemesi” konusunda yöneticilerin gerekeni yapmasını istedi. Havaların da kararmasıyla birlikte genellikle ilk derse ya geç kalan ya da hiç girmeyen bazı öğrencilerse “Her sene af çıkıyor bu yıl da çıkar”,  “Öğretmenlerimiz bizi sınıfta bırakmaz”,  “Yarım gün devamsızlıktan bir şey olmaz” gibi yorumlar yapıyor. Üniversite sınavına hazırlanan 12’nci sınıflar, “bu son senemiz, üniversiteye gireceğiz sınıfta kalmayız” görüşünde. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise yapacağı bilinmiyor.

    5 DEFA GEÇ KALAN YARIM GÜN DEVAMSIZ SAYILIYOR

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin imzasıyla ekim ayında okullara gönderilen yazıyla, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği işaret edilerek devamsızlık yapan öğrencilerle ilgili tedbir alınması gerektiği ve bundan il, ilçe ve okul yöneticilerinin sorumlu olduğu belirtildi. Devamsızlık yapan öğrencinin durumunun belli aralıklarla posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ailesine bildirilmesi ve varsa özür belgesinin aileden istenmesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca bu yıl ilk defa devamsızlıklara karşı öğrenci ve velilerin “tolerans beklentisi”ne girmemesi için gerekenin yapılması, derse 5 defa geç kalanların yarım gün devamsız sayılacağı da belirtildi.

     

     

     

     

    Etiketler: okul müdürü
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