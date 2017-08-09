MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Okul müdür yardımcısına DEAŞ gözaltısı

    Okul müdür yardımcısına DEAŞ gözaltısı

    DHA
    09 Ağustos 2017 - 21:14Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 21:39

    İSTANBUL TEM ekipleri 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin bir okulda müdür yardımcısı olduğu, başka bir şüphelinin ise Suriye’ye gitmek istemesi üzerine, DEAŞ’ın üst düzey bir yöneticisinin kendisine Türkiye’de eylem yapması için talimat verdiği ileri sürüldü.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    İstanbul TEM ekipleri, 3 Ağustos’ta İstanbul merkezli Hatay ve Ağrı’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekipleri M.A., M.P., A.B., E.E., S.F., H.E., D.İ.’yi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

    OKUL MÜDÜR YARDIMCISINA DEAŞ GÖZALTISI

    TEM ekipleri Hatay’da gözaltına aldığı şüpheli A.B.’nin Hatay Hassa İlçesinde bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı çalışmalarda A.B.’nin İstanbul’daki DEAŞ üyeleriyle örgütsel bağlantısı olduğunu tespit etti.

    DEAŞ TÜRKİYE’DE EYLEM YAPMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

    Polis yakaladığı bir başka şüpheli S.F.’nin ise örgütün Suriye’deki üst düzey isimleriyle irtibatlı olduğu belirledi. TEM ekipleri S.F.’nin evinde yaptığı aramalarda elde ettiği dijital veride, S.F.’nin Suriye’de savaşmak istediğini belirtmesi üzerine terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yöneticisinin kendisine Türkiye’de eylem yapması için talimat verdiği ileri sürüldü. Polis ekipleri, S.F.’ye Suriye’de bulunan DEAŞ yöneticisi tarafından ’Yalnız Kurt’ isimli bir el kitapçığının dijital halinin yollandığını tespit etti.ÿ

    ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

    Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: DEAŞ , operasyon , gözaltı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri