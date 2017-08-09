Okul müdür yardımcısına DEAŞ gözaltısı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul TEM ekipleri, 3 Ağustos’ta İstanbul merkezli Hatay ve Ağrı’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekipleri M.A., M.P., A.B., E.E., S.F., H.E., D.İ.’yi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

OKUL MÜDÜR YARDIMCISINA DEAŞ GÖZALTISI

TEM ekipleri Hatay’da gözaltına aldığı şüpheli A.B.’nin Hatay Hassa İlçesinde bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı çalışmalarda A.B.’nin İstanbul’daki DEAŞ üyeleriyle örgütsel bağlantısı olduğunu tespit etti.

DEAŞ TÜRKİYE’DE EYLEM YAPMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Polis yakaladığı bir başka şüpheli S.F.’nin ise örgütün Suriye’deki üst düzey isimleriyle irtibatlı olduğu belirledi. TEM ekipleri S.F.’nin evinde yaptığı aramalarda elde ettiği dijital veride, S.F.’nin Suriye’de savaşmak istediğini belirtmesi üzerine terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yöneticisinin kendisine Türkiye’de eylem yapması için talimat verdiği ileri sürüldü. Polis ekipleri, S.F.’ye Suriye’de bulunan DEAŞ yöneticisi tarafından ’Yalnız Kurt’ isimli bir el kitapçığının dijital halinin yollandığını tespit etti.ÿ

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR