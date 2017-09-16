Okul kantinlerine üç bakanlığın yakın markajında denetim

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, il milli eğitim müdürlüklerine ‘Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi’ konulu genelge gönderdi.

Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilerin, beslenme ihtiyaçlarını okullardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi yerlerden karşıladığını belirten Yılmaz, bazı bulaşıcı hastalıklar ile gıda zehirlenmelerinin büyük ölçüde gıda güvenliği kurallarına uyulmadan üretilerek satışa veya tüketime sunulan gıda maddelerinden kaynaklandığını vurguladı.

Bakan Yılmaz, kontrolsüz tüketilen enerji değeri yüksek, besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerin, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak şişmanlık, zayıflık, kemik ve diş sağlığı bozuklukları, çeşitli vitamin ve mineral yetersizliklerine neden olduğuna ve yetişkinlik döneminde görülen bazı kronik hastalıklara (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, bazı kanser türleri gibi) zemin oluşturduğuna dikkati çekti.

Milli Eğitim, Sağlık ile Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan genelgenin 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yılmaz, bu genelgeyle ‘öğrenci, kursiyer ve çalışanlara sağlıklı beslenme ortamlarının oluşturulmasının, yeterli ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesiyle doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılmasının, güvenilir gıdaya erişim sağlanarak olabilecek zehirlenmeler, bulaşıcı hastalıklar ile yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesinin’ amaçlandığını belirtti.

Yılmaz, ilgi genelgenin etkinliğinin artırılması, okullarda sağlığa uygun gıda satışının yapılmasının sağlanması amacıyla, kurumlar arasında verimli ve eş güdüm içinde hareket edilmesi için illerde valinin onayıyla, il milli eğitim, halk sağlığı, gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleri temsilcilerinden oluşan ‘il denetim komisyonları’ kurulacağını bildirdi.

İsmet Yılmaz, ilçelerde de kaymakamın onayıyla ilçe milli eğitim ile gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezi temsilcilerinden oluşan ‘ilçe denetim ekipleri’ oluşturulacağını söyledi.

DENETİMLER KILAVUZA GÖRE YAPILACAK

İl denetim komisyonları ile ilçe denetim ekipleri için kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı işletmelerinin kontrol ve denetimiyle ilgili uygulama kılavuzu hazırlandı.

Buna göre, okullardaki kafeterya, yemekhane, büfe ve kantinler her eğitim öğretim yılında en az bir kez olmak üzere kılavuzda belirtilen hususlara göre denetlenecek.

Hazırlanan denetim formu, ilçe milli eğitim müdürlüğüne, denetim yapan kurumlara ve okul yönetimine verilecek.

Denetimde, genelgeye uygun olmayan konular bulunması durumunda ‘Uygun değildir’ yazısı hazırlanarak, işletme yetkilisi için ayrı ayrı yazılı bildirimde bulunulacak.

Süre verilmeyen uygunsuzluklarda ilgili mevzuat gereği idari yaptırım kararı alınacak. Verilen süre sonunda takip denetimine gidilecek.

Tespit sonrasındaki denetimlerde gıda işletmesi sahibi tarafından uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda yeniden düzenlenecek tutanakla, ilgili mevzuat hükümleri gereğince, ilçe denetim ekiplerince yasal işlem uygulanacak.

İlçelerde denetime yönelik çalışmaların yürütülmesinden ilçe milli eğitim müdürü, toplum sağlığı merkezi başkanı ile gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürü sorumlu olacak. Denetimlerin raporlanmasının sorumluluğu da ilçe milli eğitim müdüründe bulunacak.

İlçe denetim ekipleri, ilçe milli eğitim, gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürlükleri ve topum sağlığı merkezinden birer personel olmak üzere üç kişiden oluşacak.

Bu ekipler, ilçe düzeyinde denetim çalışmalarının planlanmasından, her eğitim öğretim yılında en az bir kez resmi-özel okullardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin denetimlerinin yapılmasından, denetim formlarının ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki okul sağlığı hizmetlerini yürüten birime teslim edilmesinden sorumlu olacak.

CİPS, KOLA, ÇİKOLATA, ŞEKER SATIŞI YASAK

Geçen yıl çıkarılan genelgeye göre, kantinlerde kızartma, cips, çikolata, gofret, şeker, kek ve tatlandırıcılı içecek gibi ürünler satılamayacak. İçme suyu, ayran, pastörize süt dışında kalanlar, satışı uygun olmayan içecekler olarak sıralandı.

Okul kantinlerinde satılamayacak yiyecek ve içecek maddeleri şöyle:

"Enerji içeceği, gazlı, kolalı, aromalı doğal mineralli içecekler, aromalı şurup, meyveli içecek ve tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri ve suları, meyve suyu konsantresi; kızartmalar, cipsler, çerezler; çikolatalar, gofretler, tüm şeker ve şekerleme türleri; guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler; kremalı, çikolata dolgulu, jöleli kekler ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donuk, parfe, mozaik pasta, muffin cupcake vb); hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcılı yiyecek ve içecekler; krema, Hindistan cevizi sütü ve kreması; çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç)"

SATIŞI SERBEST ÜRÜNLER

Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuru yemişler, içme suyu, süt (pastörize), taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, yoğurt, ayran, pastörize peynir, günlük haşlanmış yumurta ve çeşnili ekmekler kantinlerde satışı uygun gıdalar olarak belirlendi.

Ayrıca tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek ile yumurta, beyaz peynir, taze domates, havuç, marul, biber gibi sebzeler konularak yapılan sandviçlere, doğal mineralli su ve şekersiz gıdalara izin verildi.

KANTİNLERDE EĞİTİMLİLER GÖREV YAPACAK

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, yemekhane, kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağında görev yapan kişilerden doğrudan hizmetin içinde olanlar ile bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletmecilerin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitülerinden hijyen eğitimi almış olması gerekiyor.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE 156 OKUL KANTİNİ PARA CEZASI ALDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul kantinlerindeki hijyen şartları ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığın, okullardaki kantinler, kafeteryalar ve büfelerde satışa sunulan gıdaların güvenilirliği konusunda usul ve esasları belirlediğine işaret eden Fakıbaba, buralarda çalışanların da işin gerektirdiği gıda güvenilirliği, sağlığın korunması ve hijyen konularında eğitildiklerini bildirdi.

Fakıbaba, okullarda denetimlerin yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak 2011 yılından bugüne okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneleri her sömestrde en az bir kez olmak üzere yılda iki kez denetliyoruz. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde okul kantinlerinde toplam 35 bin 840 denetim gerçekleştirildi ve 156 okul kantinine idari para cezası uygulandı."

Okul kantinlerinin yanı sıra okullara hizmet veren yemekhanelerde de resmi kontrollerin gerçekleştirildiğine değinen Fakıbaba, bu konuda gerekli görevlendirmelerin yapıldığını söyledi.

Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Milli Eğitim bakanlıkları ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle ‘Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi’ hazırlandığını belirterek, "Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye yönelik temel bilgilerle kaliteli ve güvenilir bir toplu beslenme hizmetinin yürütülmesiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bu rehber 2016 yılı sonu itibariyle yemekhanesi bulunan pansiyonlu okulların hizmetine bir el kitabı olarak sunuluyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı açısından okul kantinlerinde satılan gıdaların hijyenik olmasını ve sağlıklı beslenmelerini çok önemli görüyorum. Bu çerçevede genel eğitim ve denetim faaliyetlerimizin yanı sıra 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ayrıca 81 il müdürlüğümüzün yapacağı sunumlarla öğrenim gören bütün çocuklarımızın bu konuda daha da bilinçlenmesini sağlayacağız" dedi.

Fakıbaba, velilerin ve öğrencilerin de okul kantinlerinde karşılaştıkları hijyenle ilgili olumsuzlukları 174 Alo Gıda hattına bildirmelerinin, denetimlere önemli katkı sağlayacağını bildirdi.