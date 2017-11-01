Okul kantinine 16 bin TL ceza

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetimlerde bulunmaya devam ediyor. İlçe gıda tarım ve hayvancılık, sağlık, milli eğitim müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde okul kantinlerinin hijyen, yetki belge kontrolü, gıda maddelerinin son kullanma tarihi incelendi. Yılsonuna kadar denetimlerin devam edeceği vurgulanırken, şuana kadar yapılan denetimlerde kurallara uymayan bir okul kantinine Yunusemre İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 16 bin TL cezai işlem uygulandı.

Çocukların sağlığını tehdit eden kantinlere aman vermeyeceklerini belirten Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, “Okul kantinlerimizde paydaş kurumlarımızla beraber denetimlerde bulunuyoruz. Denetlemeler sonucunda bir okul kantinimize İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından 16 bin TL cezai işlem uygulandı. Öğrencilerimizin sağlıklı gıdalar tüketmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu konunun üzerinde duracağız. Bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlıklı ve düzgün beslenmelerinin sağlanması. Kantincilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.