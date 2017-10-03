Okul hizmetlisi dehşet saçtı: 2 yaralı

Olay sabah saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi’nde bulunan Fatmahanım Ortaokulu’nun arkasında meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş Y.G. ve F.G. okula gelerek aralarında husumet bulunan okulda hizmetli olarak görev yapan Ü.Ç. ile görüştü. Çocukların derste olduğu sırada, Ü.Ç. ile 2 kişi okulun arkasında bahçe duvarının dışında tartışırken kavga çıktı. Ü.Ç. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak iki kardeşe saldırdı.

Y.G. ve F.G. aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kardeşe müdahalede bulundu. Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 kardeş burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, Ü.Ç.’yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.