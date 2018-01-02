Okul harçlıklarını 'kömür'den çıkartıyorlar

Hem okuyup hem de para kazandıklarını söyleyen Şerif İşineri, “Biz 11 kardeşiz. Bir abim okuyup memur oldu. Diğer kardeşlerim inşaatlarda amelelik yapıyor. İmkânlarımız kısıtlı olduğu için çalışıyorum. Ailemden para isteyemiyorum. Boş zamanlarımda gelip burada günlüğü 60 liradan kömür taşıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma ve hafta sonları boş zamanım olduğu için çalışıyorum. Bu da benim için ek bir gelir oluyor. Daha iyi okumama neden oluyor. Babamın emeklerini boşa çıkarmayıp okuluma devam ediyorum” dedi.

İşiner ile aynı evde kaldığını belirten Şerifcan Polat ise, “Ailemin maddi durumu zayıf. Babam yaşlı olduğu için çalışamıyor. Emekliliği de yok. Arkadaşımla beraber bu işi yaparak okumaya çalışıyoruz. Kimsenin bizim için ne dediği önemli değil. Ülkemizin her tarafı cennet. Şaphane halkı bizi sahiplendi. İş verdiler. Bu iş sayesinde okumaya çalışıyoruz. Okulumuzu bitirip topluma yararlı birer birey olmak ve annemizin babamızın yüzünü güldürmek istiyoruz” diye konuştu.