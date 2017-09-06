Okul fobisini yenmenin 8 yolu

Okulun ilk günlerinin fobi olmaması elinizde. 2017-2018 eğitim-öğretim hayatına 18 Eylül’de başlayacak ilkokul öğrencileri biraz kaygılı, heyecanlı olabilir. Doğa Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Sibel İzgiman, “Okul öncesine ve 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için okulun ilk günleri çok daha heyecanlı geçiyor. Çocukların daha önce hiç tanımadığı insanlarla bilmediği bir ortamda günün önemli bir bölümünü geçirmek onlar için endişe verici olabiliyor. Bu nedenle okul oryantasyonu ve uyumu, çocuğun mutlu ve başarılı bir okul hayatı sürdürmesi için önemli” dedi.

Sibel İzgiman, okula yeni başlayacak öğrencilerin velileri için şu uyarılarda bulundu:

ÇOCUĞA ZAMAN TANIYIN VE DUYGULARINI ANLAYIN

1- Çocuğun duygularını anlamaya çalışın. Yetişkinler için de taşınmak, yeni bir eve alışmak, iş değiştirmek, yeni bir iş ortamına alışmak biraz stresli ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle çocuğun okulda ilk günler biraz kaygılı olması normal.

2- Çocuğa zaman tanıyın. Annenin güvenli kollarından, öğretmenin kucak açtığı, yeni arkadaşlıklar edineceği yeni bir ortama alışmak zaman alacak. Okul oryantasyon programına ve ilk günlerine çocuğun devamını sağlamak ona vereceğiniz en önemli destek.

3- Vedalaşmaları kısa tutun. Okulun ilk günü anne-babalar da çocukların yanında kalmak, onları gözlemlemek, sınıfta ne yapacağını, nasıl duracağını görmek isteyebilir. Ancak okul ortamında onların varlığı, çocuğun okula alışmasını, okulda bir birey olarak diğer çocuklar gibi hareket etmesini güçleştirir.

BAHANELER KARŞINDA KARARLI OLUN

4- Kaygı yaşayan pek çok çocuk, “karnım ağrıyor, midem bulanıyor” gibi şikayetlerle okula gitmek istemez ya da ağlayarak direnç gösterebilir. Hatta bu süreçte “bugün okula gitmeyeyim, yarın giderim” gibi anne-babaları iknaya çalışabilirler. Bu noktada tutarlı ve kararlı durmak önemli. Çocuğunuza “ağlama, üzülme” demek yerine duygularını anlamak ve “şu an endişe duyuyorsun ama geçecek” diyerek destek olmak daha doğru.

5- Okul hayatına ilk defa başlayanların ilk gün kaygısı normal. Çocukların okula bir ay içinde tam alışması bekleniyor. Eğer devam eden bir kaygı varsa uzman desteği almak iyi olabilir.

6- Okul uyumu ve ilk gün kaygısıyla baş etme konusunda okullar ve öğretmenler oldukça deneyimli. Anne babaların da çocuklarına destek olmak için sakin, sabırlı kalmaları ve okulla işbirliğinde olmaları süreci kolaylaştıracaktır.

ONU OKUL HAYATINA ÖZENDİRİN

7- Okula başlamadan önce birlikte okul alışverişi yapmak, çocuğu okula hayatına özendirmek ve nasıl olacağıyla ilgili bilgi vermek onun okula alışması konusunda yardımcı olabilir.

8- Kısa süre içinde okula ve arkadaşlarına alışan çocuğun güven duygusu artarak okuldan ve öğrenmekten keyif almaya başlayacak.