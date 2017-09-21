Okul çocuklarına yeni kitaplar



Zogi ve Uçan Doktorlar

Julia Donaldson- Axel Scheffler

İş Bankası Kültür Yayınları

J.D-A.S ikilisine hayran olup da Zogi’yi tanımamak mümkün mü? Hani şu, uçan doktorlar ekibine katılan sevimli ejderhacık. Büyük Civan Çelebi ve Prenses İnci yardımsever doktorlar, Zogi’yse onların uçan ambulansı. Uçan Doktorlar o günden beri denizkızlarından tekboynuzlara kadar nerede bir hasta varsa yardımına koştular. Ta ki bir gün Prenses İnci’nin kral amcasını ziyaret edene dek. Kral çok sinirlendi bu doktorluk işine ve prensesi saraya kilitleyiverdi. Başında tacı, üzerinde fırfırlı elbiseleriyle başladı nakış işleyip çiçek düzenlemeye İnci. Ekibin diğer üyeleri her yolu denese de bir türlü kurtaramadılar arkadaşlarını. Acaba İnci, dostlarına ve hastalarına nasıl kavuşacak?



Hayal Hızı Çetesi-İnsan Atasını Arıyor

Nalan Mahsereci- Demet Özge Aykan

Bilim ve Gelecek Çocuk Kitaplığı

Işıktan hızlı tek şeyin hayal etmek olduğuna inanan üç kafadar, Ilgaz, Ali ve Efe, evrim araştırmalarıyla efsaneleşmiş Doktor Leykiler’in Afrika’daki kazı alanlarına konuk oluyor. Kenyalı yumurcak Mokambo’nun da aralarına katılmasıyla aralıksız bir macera başlıyor. Timsahlar, şeytan maymunlar, iskeletlerle konuşan profesörler, kaybolan kafatası fosilleri arasında kahkaha ve heyecan tam gaz sürerken insan evrimine dair eşsiz bilgiler ediniyorlar. Swahili dilindeki diyaloglar, tercümeleri ve Demet Özge Aykan’ın matrak çizimleri de cabası.



Acayip Moti’nin Tuhaf Maceraları

Özlem Dilber-Zeynep Özatalay

Çınar Yayınları

Acayipliği tepesinin üzerinde bir bulut gibi duran mavi saçlarından gelmiyordu Moti’nin. Kim bilir belki de renkli kazakları sevdiği, hayatın güzelliğine inandığı, farklı kitaplar okuduğu için çıkmıştı bu söylenti.

Ninesinin ölümüyle köyde yapayalnız kalan Moti, hayattaki tek akrabası olan büyük teyzesinin yanına, uzaklardaki bir kasabaya gönderilir. Büyük Teyze ıssız bir evde yaşayan yaşlı bir adama hizmet etmektedir. Keşfetmeye ve tuhaflıklara bayılan Moti bahçede gizli bir kapı bulur ve sihirli hayvanların yaşadığı bir sahile ulaşır. Bilge fil, komik zürafalar, kibirli aslan ve diğerleri yaşlı adamın koruyucularıdır. Oysa sahil sadece bir başlangıçtır. Yaşlı adamın gizemini çözmeye çalışan Moti kendini fantastik bir maceranın tam ortasında bulur.



Küçük Kara Balık

(Mavisel Yener’in özgün dizeleriyle)

Samed Bahrengi-Soner Hızarcı Doğan Egmont

“Ben buralardan sıkıldığımı söylüyorum

Dünyayı merak ediyorum

Cahil kalmak istemiyorum!

Komşu balık kuyruğunu salladı pat pat diye:

‘Bakın şu küçüğe

Kafasını takmış uzaklara gitmeye

Kim çeldi aklını böyle?

Evini sırtında taşıyan salyangoz girmiş bunun zihnine.’

Onlara göre balıkla salyangoz olmazdı arkadaş, sürmeliydi aralarındaki savaş...”

Samed Bahrengi’nin ölümsüz eseri Küçük Karabalık, usta yazar Mavisel Yener’in özgün dizeleri ve Soner Hızarcı’nın rengârenk çizimleriyle eşsiz bir şölene dönüşüyor.





Uyan Walter

Pieter Gaudesaboos- Lorraine Francis

Redhouse Kidz

Arkadaşları, anne-babası, öğretmenleri istedikleri kadar, “Uyan Walter!” diye avaz avaz bağırsınlar. Akvaryumda, trafiğin ortasında, lunaparkta ve hatta kendi doğum gününde bile uyuyakalan Walter’ı uyandırmak imkânsızdı. Günde iki kez buz gibi kahveyle duş alsa, gıdıklanma robotuyla gıdıklansa, yetmiş beş kişilik orkestra yanı başında müzik yapsa bile şöyle bir gözünü aralayıp tekrar uykuya dalardı Walter. Ta ki bir gün... Ne olduğunu söyleyemem ama canı sıkılan çocukların duyguları tercüman buluyor diyebilirim.





Zaman Bükücüler-Kayıp Telefon

Selin Feldman- Ümit Türek

Karakarga Junior

Bilimi ve bilim insanlarını çocuklara eğlenceli hikâyelerle tanıtmayı amaçlayan çizgi öykü serisi ‘Zaman Bükücüler’, ‘Kayıp Telefon’ ile devam ediyor. Serinin ilk kitabında MS 105 yılına, Antik Çin’e giderek kâğıdın izini süren Mucit Profesör ve asistanı İcat yine zaman makinelerine atlıyorlar. Ve 1876 yılının Amerika’sında telefonun icadına tanıklık ediyorlar. Graham Bell’in yaşamından ilginç detaylarla zenginleşen hikâye, asistan İcat’ın sakarlıklarıyla daha da keyifli hale geliyor. Serinin yazar ve çizerinden müjdeli bir haber: Bundan sonraki hikâyelerde Mucit ve İcat’ın nereye gidip hangi kâşifle tanışacaklarına okurlar karar verecek. Ve herkes bir nevi zaman bükücü olacak.



Kitapçı Dede ve Ben

Uma Krishnaswami

Hep Kitap

Hindistanlı yazar Uma Krishnaswami’den çocuklara toplumsal sorumluluk, dayanışma ve kitap sevgisini hatırlatan duygusal bir hikâye. Dokuz yaşındaki Yasmin evlerinin önünde sokak kütüphanesi kuran Kitapçı Dede’den her gün bir kitap alır. Ta ki belediye başkanı kütüphanenin kaldırılmasını isteyene kadar... Başkanın kızının düğün günü pürüzsüz olması gereken caddelerde ‘kitaplık bozuntuları’na yer yoktur. Elbette halka açıklanan sebep bu değil yasaların çiğnendiğiyle ilgili sudan bir bahanedir. Diğer taraftan belediye seçimleri yaklaşmaktadır. Oy bile veremeyen Yasmin ve arkadaşları, Kitapçı Dede’nin uğradığı haksızlığı duyurmak ve kitapsız kalmamak için harika bir seçim kampanyası başlatırlar.



Saklı Bahar

Çiğdem Sezer

On8 Kitap

İncelikli üslubuyla her yaştan okura seslenebilen Çiğdem Sezer, son romanıyla hayatlarına yön vermeye çalışan dört genç ekseninde Türkiye’nin toplumsal sorunlarına odaklanıyor. Üniversiteye hazırlanan Bahar’ın hayatı, öldüğünü sandığı birinden gelen mesajla beklenmedik biçimde sarsılır. Ailesinin geçmişi masaya yatırılır, yüzleşmeler, çatışmalar başlar. Zorla evlendirilmeye çalışılan Heval, yetimhaneden kaçıp İstanbul sokaklarında pişmiş Derman, aile baskısı yüzünden evden çıkamayan Merve, üniversite hayalleri kuran Bahar’la Cihan. Ve her şeye rağmen aşk, cesaret, umut.

