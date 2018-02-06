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    Okul çevresinde sıkı denetim

    Aziz ÖZEN-Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    06.02.2018 - 01:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da eğitim yılının ikinci döneminde ilk okul zilinin çaldığı saatlerde polisler, okul çevrelerinde 39 ilçede 150 noktada denetim yaptı.

    Yaklaşık iki bin polisin katıldığı denetimde, şüpheliler arandı. Okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk bina, tütün mamülü satılan yerler, kahvehane, iddia ve ganyan bayii, internet ve oyun salonları denetlendi. Çocuk ve Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Özel Harekat, Narkotik Trafik Şube Müdürlükleri’ne bağlı polis ekipleri çalıştı.

    Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çevresinde öğrencilerin yemek yediği büfeler kontrol edildi. Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çevresindeki denetimde okulda olması gerekirken internet kafede oynayan üç öğrenci, okul yetkililerine teslim edildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , okul , çevre
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