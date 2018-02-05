Okul çevresinde sıkı denetim

2017-2018 eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılı başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 39 ilçede 150 noktada yaklaşık iki bin personelin katılımıyla öğrencilerin suçtan korunması amacı ile okul çevresinde şüpheli şahıslar, park, bahçe, metruk binalar, tütün mamülü satışı yapılan yerler, kahvehane, iddia ve ganyan bayii, internet ve oyun salonlarından denetim yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve ilçe polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerden okul çevresindeki bir çok nokta arandı. Kağıthane’de ki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde yapılan uygulamalarda öğrencilerin yemek yediği büfeler de denetlendi. Ruhsat kontrolü yapılan tekel bayi ve büfelerde sigara satış izinleri kontrol edildi.

SİGARA MAKİNESİ YAKALANDI

Polis ekipleri denetimler sırasında Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin karşısında bir binanın bodrum katında ruhsatsız olarak işletilen bir kahvehaneyi bastı. Kahvehane içinde incelemeler yapan polis ekipleri 1072 Sayılı Kanunca yasak olan sigara makinesi de el koydu. Ekipler ruhsatsız kahvehane hakkında tutanak tuttu. Polis ekipleri kahvehane sahibi hakkında soruşturma başlattı. Polis ekipleri gün boyunca okul çevrelerinde denetim yaptı.