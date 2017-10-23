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    Okul çevrelerine sıkı denetim

    AA
    23.10.2017 - 12:47 | Son Güncelleme:

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yurt genelinde 12 bin 55 personelin katılımıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştiriyor.

    Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ‘çocukların korunmasına yönelik uygulama’nın 5’incisi, 81 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı başlatıldı.

    Uygulamaya Asayiş, Çocuk, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden 3 bin 816 ekipte görevli 12 bin 55 personel katılıyor.

    Ekiplerce, okul çevrelerindeki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan dükkanlar, İddaa ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetleniyor.

    Ayrıca, okul servis araçları ve şoförler de ilgili yönetmelik kapsamında inceleniyor.

    Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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