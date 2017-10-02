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    Okul çevrelerinde kumar tuzağı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Kumar çeteleri, okul çevrelerine kurdukları şarj makinesi görünümlü kumar aletleriyle öğrencilerin harçlığına göz dikti. İstanbul polisi, vicdansızları gözaltına alıp makinelerine el koydu.

    Çocukları uyuşturucu tuzağından korumaya çalışırken bir de kumar kâbusu ortaya çıktı. Yeni eğim yılının başlamasıyla okul çevrelerine çöreklenen suç örgütleri gözlerini çocuklarımıza dikti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında okul çevrelerinde göz açtırmayan İstanbul polisi, yeni tuzağa karşı savaş açtı.

    Okul çevrelerine peydahlanan kumar çeteleri masum görünümlü kafelere 'hızlı şarj makinesi' adı altında kumar tuzağı kurduğu bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla ekipler harekete geçti. Çalışkan, okul çevrelerindeki tuzağın ve merdiven altı kumarhanelerin kökünün kazınmasını istedi.

    BİR YILDA 1653 BASKIN

    Akşam'ın haberine göre, İstanbul'un 39 ilçesinde peş peşe kumar operasyonları düzenlendi. İstanbul polisi, son 1 yılda tombala, zar atarak, iskambil kağıtlarıyla, okey taşlarıyla ve bilişim yoluyla yapılan kumara karşı bin 653 operasyonu düzenledi. Operasyonda 3 bin 218 kişiye adli işlem yapıldı. Kumar oynadıkları belirlenen 39 bin kişiye toplam 8 milyon 853 bin TL idari para cezası kesildi.

    1 TL'LİK OYUN!

    Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerine düzenledikleri baskında gördükleri karşısında şoke oldu. Kumarbazların, telefon şarj makinesi görünümlü elektronik kumar aletlerini okul önlerine yerleştirip kumar oynattıkları belirlendi. 1 TL'lik tuzağın kumarhanelerdeki kollu kumar makinesi gibi işlem yaptığı belirlendi. Polis, vicdansızları gözaltına alıp makineleri tek tek topladı.

    Etiketler: okul , kumar , şarj cihazı
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