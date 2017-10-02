Veliler dikkat!.. Okul çantaları kas-iskelet sistemini bozuyor

17 milyonu aşkın öğrenci için okul zili 18 Eylül’de çaldı. Öğrenciler sırt çantalarını, beslenmelerini alarak okul yolunu tutmaya başladı. Ama bilinçsiz kullanılan sırt çantaları kas-iskelet sisteminde problemlere neden olabiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi Kardem Ulaş, sırt çantalarının hatalı seçimi ve yanlış kullanımı nedeniyle öğrencilerin yüzde 30’unda kas–iskelet sistemi problemlerinin görüldüğünü ve duruş bozukluklarıyla omurga eğriliklerine neden olabildiğini söyledi.

“YANLIŞ SIRT ÇANTASI, ÇOCUKTA OKULA GİTME İSTEĞİNİ KIRABİLİR”

Omuz, boyun, sırt ve bel bölgelerinde hissedilen ağrıların dinlenmeyle geçebileceğini ancak buna eşlik eden elde ve kolda karıncalanma, uyuşma gibi belirtilerin ciddiyeti artırdığını belirten Ulaş şunları söyledi:

“Çocuğun karşılaştığı bu sorunlar okula gitme isteğini kırabiliyor. Sırt çantası, omuzdan taşmayacak ve boynu rahatsız etmeyecek genişlikte, yumuşak askılı ve yükü azaltacak askı petli olmalı. Dar ve sert askılı seçilirse omuz bölgesinden geçen damar ve sinirlere baskı yapabilir. Bu da elde ve kolda uyuşma ve karıncalanmalar yaşatabilir. İlerleyen zamanda omuz sıkışma sendromuna neden olabilir.”



DOĞRU SIRT ÇANTASI NASIL SEÇİLİR?

Çift askılı çantaların yükü eşit dağıttığını belirten Ulaş, askıların ikisinin de omza geçirilerek kullanılmasını tavsiye etti. Ulaş, çanta seçerken dikkat edilmesi gerenleri şöyle anlattı:

“Çanta sırt peti iyi olmalı. Aksi halde, peti ince olan çantadaki sert ve sivri kenarlı objeler, sırta baskı uygulayarak yaralanmalar oluşturabilir. Hafif çantaları tercih edin. Özellikle çok ağır yük taşıyan öğrencilere, altında tekerlek olan çantaları alabilirsiniz. TSE, CE damgası olanları seçmeye özen gösterin. Ayrıca, ağırlığın eşit dağılması için bol gözlü çantaları seçin.”

ÇANTANIN AĞIRLIĞI NE KADAR OLMALI?

Kardem Ulaş, çanta ağırlığının çocuğun kilosunun maksimum yüzde 15’i kadar olması gerektiğini, ağırlığın 12 yaşından küçükler için dört, 12–15 yaş arası için beş, daha üst yaşlarda da sekiz kilogramı geçmemesi gerektiğini belirtti. Ağır yüklerin, çantada sırta yakın ve ortada yerleştirilmesini belirten Ulaş, velileri şöyle uyardı:

“Her yükü ilave ettiğinizde askı ayarlarını tekrar kontrol edin. Çantanın askılarını, vücuda yaklaşacak şekilde sıkıştırın. Askıları, çantanın belin beş santimetre üzerinde duracak şekilde ayarlayın. Çanta sırtındayken, öne eğilmemesinin yanlış olduğunu anlatın. Öğrencinin yerden bir şey alması gerektiğinde, dizlerini kırarak ve çökerek alınması gerektiğini söyleyin. Ağır sırt çantası taşınması gereken durumlarda, düzenli olarak sırt ve bel kaslarını güçlendirici egzersizler yapmasını sağlayın.”