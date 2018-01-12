Okul birincilerine 5 yıldızlı tatil

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki başarılı öğrencilerin yarı yıl tatilinde 5 yıldızlı otellerde ücretsiz tatil yapması için protokol imzaladı. Protokol kapsamında Antalya’da 768 okulda birinci olan öğrenciler, aileleriyle kentteki 5 yıldızlı 10 otelde, 2 günlük tatille ödüllendirilecek. Protokol töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Proje, okul birincisi olan kardeşlerimizi motive edecek, onları ödüllendirerek eğitim hayatlarına sıkı bağlanmalarını sağlayacak. 5 yıldızlı tatille bundan sonraki eğitim yaşamlarına moralli şekilde yürüyecekler" dedi.

İLK KEZ 5 YILDIZLI OTELLERDE TATİL YAPAN VAR

Devlet ve özel okul ayırt etmeden okul birincilerini, aileleriyle birlikte sömestr tatilinde 5 yıldızlı tesislerde misafir ettiklerini belirten Türel, "Okul birincisi olan çocuklarımızdan önemli kısmının 5 yıldızlı otellerde ilk kez tatil yaptıklarını gördük. Onların bana yazdıkları mektupların manevi değeri çok büyük" diye konuştu.

TURİZMİN SOSYAL YÖNÜ DE VAR

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, genelde turizmin ekonomik yönünün konuşulduğunu söyledi. Turizmin bir de sosyal yönü olduğunu belirten Yağcı, "Antalya’dan para kazanıyoruz ama aynı zamanda değer katıyoruz. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığımız için memnuniyet duyuyoruz" dedi.

PROJE BAŞARIYI ARTIRIYOR

Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da ‘Başarılı öğrenciye tatil iyi gelecek’ sloganıyla Antalya’da ortaokul ve lise öğrencilerinin başarılarının ödüllendirileceğini söyledi. Aileleriyle birlikte 2 bin 304 kişinin tatil yapmaya hak kazandığını anlatan Arslan şöyle konuştu:

"Yarıyıl tatilinde üç farklı zaman dilinde öğrencilerimiz tatillerini yapacak. Öğrencilerin başarısını ve motivasyonunu artıran bir çalışma olarak değerlendiriyoruz."