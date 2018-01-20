Okul AŞ’ye ‘kâr’ sınırı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, özel okulların kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde velilerden yüksek kâr payı ile belirlenen rakamlar talep etmesinin önüne geçmek için yeni mevzuat hazırlıyor. Yönetmelik değişikliğiyle özel okullar, her öğrenci için dışarıdan satın aldığı mal ve hizmetlerin maliyetinin yüzde 10’undan fazlasını veliye yansıtamayacak.

ŞİKÂYET YAĞDI

İlan edilen özel okul ücretinin yanında ödenmesi gereken kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretlerinin yüksekliğiyle ilgili velilerden çok sayıda şikayet alan Milli Eğitim Bakanlığı yeni çalışma başlattı. Buna göre, bu harcamalar için velilerden yüksek rakamlar talep eden özel okulların önüne geçmek için yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Değişiklikle özel okullar, her öğrenci için dışarıdan satın aldığı mal ve hizmetlerin fatura bedeli ile nakliye gideri toplamının yüzde 10’undan fazlasını veliye maliyet olarak yansıtamayacak. Böylece özel okullar, öğrenci velilerine kitap, kırtasiye ve kıyafet gibi ihtiyaçların ücretlerini, okula maliyetinin en çok yüzde 10 fazlası ile fatura edebilecek. Yönetmelik değişikliğinin önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

Bakanlık tarafından daha önce yapılan düzenlemelerle özel okullara, öğrenim ücretlerine ilave olarak takviye kursu, yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığı velilerden alacakları ücretleri de önceden ilan etme zorunluluğu getirmişti.

3-5 KATI FİYAT

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı öncesi Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in ‘Vatandaşın Ekonomisi’ köşesinde “Okul A.Ş” başlığıyla yer alan yazıda velilerin isyanı gündeme gelmişti. Birçok özel okul artık amblemlerini bastıkları kitap, kırtasiye ve kıyafet ürünlerini zorunlu kılarak piyasadan 3-5 kat fazla fiyata velilere satıyordu. Çarşı-pazarda 5-10 TL’ye satılan tişörtler okullarda 75 TL’ye, piyasada 30 TL’lik pantolonlar 120 liraya, 10 liralık şapkalar 50 TL’ye veriliyordu. Velilerin tek tek piyasadan alınca 300 lirayı geçmeyen kırtasiye setleri, okullarda 660 TL’ye satılıyordu. İşi iyice ticarete döken okulların bu zorunlu alışverişler için internet sitesi bile kurdukları gözlenmişti.

VELİ İÇİN DOĞRU BİR ADIM

KONUYLA ilgili olarak açıklama yapan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, “10 bin civarında özel okul var. Bunların içerisinde 5-10 tanesi yanlış uygulama yapıyor. Bunları engellemek için bu yönetmeliği çıkarıyorlar. Veliyi koruma adına çok doğru bir hareket. Örneğin, fiyatı düşük göstermek için 7 bin liraya öğrencinin okula kaydını yapıyor, sonrasında bir sürü masraf çıkarıyor. Bunu veli kayıt sırasında bilemiyor. Yardımcı kitap paketi var, ‘2 bin lira’ diyor. Dışarıdan almak için liste de vermiyor” dedi.